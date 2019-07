Zoran N. (65) priznao je kako je prije dva dana uputio lažnu dojavu o podmetnutoj bombi u avionu 'Lufthansa' koji je iz Beograda trebao da poleti za Frankfurt jer mu se svidjela stjuardesa s tog leta.

Nakon saslušanja, tužiteljstvo je predložilo sudu da mu odredi pritvor, kazao je Tanjugu glasnogovornik tužiteljstva Ivan Marković.



Zoran N. (65) u srijedu je iz stana svog prijatelja i s njegovog telefona uputio lažnu dojavu o bombi zbog čega se tereti za kazneno djelo izazivanje panike i nereda.



Prema odbrani osumnjičenog, on je na Adi upoznao dvije stjuardese Lufthansa i pozvao ih na večeru, no one su to odbile.



Posebno mu se svidjela jedna od njih, a pošto je nije našao ni u hotelu sutradan, u srijedu je pozvao aerodrom i uputio lažnu dojavu o podmetnutoj bombi kako bi zadržao stjuardesu da ne ode.



Nakon anonimne dojave, pripadnici MUP-a su obavili kontradiverzijski pregled.



Zbog ove dojave, iz aviona njemačke kompanije Lufthansa evakuirano je 130 putnika i pet članova posade. U međuvremenu su putnici vraćeni u avion koji je odletio prema željenoj destinaciji sa zakašnjenjem.





