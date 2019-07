Advokat Arianit Koci ocijenio je danas, povodom odluke njegovog klijenta Ramuša Haradinaja da podnese ostavku na mjesto premijera zbog poziva da se kao osumnjičeni pojavi pred Specijalnim sudom za zločine OVK-a, da je Haradinaj "heroj" i da će "kao i uvijek do sada" izaći kao pobjednik i iz ovog slučaja. "Uvek je u historiji bilo pojedinaca koji su nosili teret svih svojih ljudi. Mi ih zovemo heroji. Takav je Ramuš", rekao je Koci.

Ramuš Haradinaj / 24sata.info

On je ocijenio da Haradinaj odlukom da podnese ostavku "čuva dostojanstvo zemlje i naroda".



"Teško je za njega, teško za njegovu porodicu, ozbiljno za sve nas. Međutim, čak i u ovoj bici će pobijediti", naveo je advokat.



Potpredsjednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova Ljutfi Haziri ocijenio je da je poziv Specijalnog suda bio neočekivan, ali i dodao da će Haradinaj, kao i prvi put u Haškom tribunalu, "i pred ovim sudom dokazati čistotu borbe OVK-a".



Haziri je dodao da poziv Haradinaju dokazuje da bilo ko može biti pozvan da se pojavi pred tim sudom.



"Haradinaj je još jednom ostavio funkciju premijera. To je uradio u znak poštovanja prema svojoj zemlji, praveći razliku između sebe kao premijera i osumnjičenog", kazao je Haziri.



Poslanik Skupštine Kosova iz redova Socijaldemokratske inicijative Zafir Beriša ocijenio je da je poziv Specijalnog suda za premijera Ramuša Haradinaja "ruganje državi Kosovo".



"Koliko puta Ramuš treba da svjedoči da je nevin i da je rat OVK-a bio ispravan? Držite se Ramuše, Kosovo je s vama i u ovoj prilici", naveo je Beriša na društvenim mrežama.



Predsjednik Vlade Kosova Ramuš Haradinaj podnio je danas ostavku na tu funkciju pošto je dobio poziv da se u svojstvu osumnjičenog, pojavi pred Specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu.



On je na konferenciji za novinare poslije sjednice Vlade Kosova kazao da nije optužen već da je pozvan da se pojavi pred tim sudom u svojstvu osumnjičenog.





(BETA)