Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odgovarala je danas na novinarska pitanja o migrantima i njenom priznanju da Hrvatska provodi "pushbackove" migranata i pritom koristi nasilje.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Novinari su je prvo upitali kako komentira danas objavljeno pismo jednog hrvatskog graničnog policajca koji je napisao da im naređuju da migrantima uzimaju novac i mobitele.



"Što se tiče pisma pojedinca, svako od policajaca i policajki koji su na granici ima prijaviti nešto nezakonito, prije svega nadležnim tijelima koje moraju onda provesti istragu. Ministar Božinović me doista uvjerio da se za svaku valjanu prijavu vode odgovarajuće istrage. Lično sam bila na granici, ne zna se ko su ti ljudi,koji dolaze na granicu, što su, i zašto dolaze", rekla je Kolinda.



Ponovno je napala pučku pravobraniteljicu i predbacila joj da nije bila na terenu, tamo gdje migranti ilegalno ulaze u Hrvatsku.



"Ja bi rekla gospođi pravobraniteljici da je njena prva zadaća braniti ljudska prava hrvatskih državljana koji ne mogu normalno živjeti. Kada sam bila na terenu, na tržnici su mi ljudi dobacivali: 'Predsjednice, kada ćete nam omogućiti da se normalno možemo voziti noću?' Neću dopustiti blaćenje hrvatskih policajaca i policajki, neću dopustiti ni u Hrvatskoj ni drugdje u Evropi jer oni ne štite samo Hrvatsku nego cijelu Evropsku uniju", rekla je Kolinda.



"Ono što je švicarska televizija napravila nema veze s nikakvih profesionalizmom, napravili su ono što rade najgori tabloidi u ovom svijetu. Dakle, uz to što je napravila švicarska televizija ništa neće promijeniti činjenicu da hrvatska policija radi profesionalno, rade s velikom razinom humanosti prema svim tim ljudima, da ih razumiju, da primjena ne nasilja, kako su oni preveli, nego primjena odgovarajuće sile, što nije isto što i nasilje, dakle ja sam rekla odgovarajuća sila, ne prelazi granice propisane hrvatskim i europskim zakonodavstvom, ali ona je ponekad nužna", rekla je hrvatska predsjednica



"Poštovanje bi trebala pokazati i švicarska televizija i svi ostali. Koliko znam, u Švicarskoj je proveden referendum kojim se traži da se ne dopušta daljnje migracije u Švicarsku. Dakle zanima me kako bi reagirala švicarska granična policija kad bi se na njihovim granicama našlo onoliko migranata koliko se danas nalazi na granici Bosne i Hercegovine. Vi kao hrvatski mediji morate predstaviti hrvatsku stranu te priče, nemojte se povoditi za stranim medijima koji rade ko zna u čijem interesu", kazala je Grabar-Kitarović, prenosi Index.hr.





(24sata.info)