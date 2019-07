U velikoj rekonstrukciji hrvatske Vlade koju je jučer javno obznanio premijer Andrej Plenković, pet ministara je smijenjeno ili ponudilo ostavke, jedan ministar je zarotiran na čelo drugog ministarstva, dok jedna ministrica odlazi na visoku dužnost u Vijeće Europe.

Andrej Plenković / 24sata.info

Plenković je sinoć u sjedištu Vlade Republike Hrvatske obznanio nova imena koja dolaze na čelo sedam ministarstava. On je u obraćanju javnosti poručio kako je riječ o očekivanom potezu u zadnjoj, četvrtoj godini mandata.



"Procijenili smo da su, u općim političkim okolnostima koje smo imali, možemo reći opterećujućoj slici za Vladu u medijskom i komunikacijskom, pa i u političkom prostoru, ova osvježenja bila nužna", poručio je Plenković.



Grlić-Radman novi šef diplomacije



Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić ranije je izabrana na mjesto glavne tajnice Vijeća Europe, a s obzirom da joj novi mandat počinje najesen, prema odluci premijera Plenkovića i njegovih suradnika i koalicijskih partnera, zamijenit će je sadašnji veleposlanik u Republici Njemačkoj Gordan Grlić-Radman.



Prvi ministar koji je prije nekoliko dana ponudio premijeru ostavku, a premijer je prihvatio, sada je već bivši ministar uprave Lovro Kuščević, kojeg će zamijeniti dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica.



O Kuščevićevoj imovini na otoku Braču hrvatski mediji su pisali već mjesecima, o luksuznim vilama i imanjima koje posjeduje, a koja nisu upisana u zemljišne knjige niti u imovinsku karticu, a za koje se pretpostavlja da ih je stekao za vrijeme dok je bio HDZ-ov načelnik na Braču.



Drugi ministar koji je sam dao neopozivu ostavku bio je ministar državne imovine Goran Marić. On je imao slične medijske afere vezane uz netransparetno posjedovanje luksuzne kuće na moru, suspektno poslovanje s franjevcima u dodjeli državne imovine te korištenje luksusnog stana u Zagrebu člana njegove obitelji.



Gorana Marića će zamijeniti Mario Banožić, koji je dosad vodio Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.



Pavić umjesto Žalac



Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac također je opterećena aferama, nakon nesreće u kojoj je automobilom lakše ozlijedila djevojčicu na neobilježenom dijelu ceste, utvrdilo se kako ima godinama isteklu vozačku dozvolu. Nakon toga je u dvorištu njezinih roditelja otkriven skupocjeni "mercedes" kojega vozi muž Gabrijele Žalac, a za kojega mediji nagađaju da je donacija hrvatskog poduzetnika povezanog s HDZ-om koji je koristio usluge ovog ministarstva.



Umjesto Gabrijele Žalac u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dolazi Marko Pavić, dosadašnji ministar rada i mirovinskog sustava. Pavićeva mirovinska reforma naišla je na otpor sindikata koji su prikupili velik broj potpisa za pokretanje referenduma protiv rada do 67. godine.



Pavića će u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava zamijeniti sadašnji šef Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josip Aladrović.



Umjesto smijenjenog ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića dolazi trenutna državna tajnica u tom ministarstvu Marija Vučković.



Tolušića su mediji također prozvali zbog nesklada između imovine koju stvarno posjeduje i imovine upisane u imovinsku karticu dužnosnika, a riječ je dijelu obiteljske kuće veće površine za koju je Tolušić javno tvrdio da je roštilj.



Medijske afere spomenutih ministara nisu još poprimile svoj sudski epilog, a kao bivši, ministri odlaze na funkciju zastupnika u Hrvatskom saboru.



Marić i Božinović potpredsjednici Vlade



Umjesto Nade Murganić, nova ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku bit će HDZ-ova saborska zastupnica Vesna Bedeković.



U resoru kojeg je vodila Murganić bilo je više incidenata koji su potresli hrvatsku javnost, od nedavnog ubojstva socijalne radnice i ranjavanja pravnika od strane korisnika socijalne pomoći, do propusta i teških slučajeva nasilja koje socijalni radnici na terenu nisu uspjeli prevenirati.



Ministar financija i ministar unutarnjih poslova, Zdravko Marić i Davor Božinović, postat će potpredsjednici Vlade.





(AA)