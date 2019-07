Hvala mu zato što će sada građani Srbije čitati i slušati na medijima sa nacionalnom frekvencijom o genocidu u Srebrenici, jer to, inače, njegov politički sin, danas neformalni šef, poput svih njegovih, pa i „demokratskih“ prethodnika, da se razumijemo, ne dozvoljava.

Foto: 24sata.info

Genocidu, na koji je on, Vojislav Šešelj, kao lider i politički učitelj aktuelnog predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, huškao, inspirisao, kao što ga i dan-danas podržava i opravdava.



On, Vojislav Šešelj, ratni profiter i, nadasve, osuđeni ratni zločinac, danas vozi džipa, na koji je, kako kaže postavio nekakve borbene gusenice, pa kad one, poput mene, bude zgazio, to će ići kao po loju.



On vozi, dakle, džipa, dok ja imam par dinarčića u džepu. I ne samo ja, naravno, već 90 odsto građana u ovoj zemlji…



Osuđeni ratni zločinac, ratni profiter i politička hulja danas vozi džipa, 24 godine poslije genocida u Srebrenici, dok većina ljudi grca u siromaštvu i dalje biva izložena najbrutalnijom medijskoj i svakoj drugoj manipulaciji iz srca državnog aparata, kako bi se ratni i tranzicijski profiteri zaštitili i ostali na privilegovanim položajima. To vam je pravo stanje danas u Srbiji.





Dakle, mene, kao mungosa, prema njegovoj kvalifikaciji, ružnu životinju, trebalo bi zgaziti, zato što, pazite sad, nazivam, ne njega ratnim zločincem, već aktuelnu vlast, vlast njegovog političkog nasljednika – Aleksandra Vučića.



Oni su pitomi, poslanici Aleksandra Vučića, kaže Šešelj, a ja sam ružna, ružnija čak i od Đilasa, Jeremića, Trifunovića…



Šešelj kao omiljeni Vučićev opozicionar, osuđeni ratni zločinac, danas je u Srbiji taj koji, dvadeset godina poslije svih strahota i zločina na koje je inspirisao, i za koje je osuđen, uživa sve privilegije, dok mi „mungosi“ krpimo jedva kraj sa krajem i izloženi smo opasnostima da nas neko motkom ne mlatne po glavi, ili na ulici ne pregazi džipom.



I to ne neko, u stvari, već sam Šešelj i njegova vojska, historijska i nacionalna bruka, oličena i u aktuelnoj vlasti Aleksandra Vučića, piše novinarka Snežana Čongradin.



(Danas.rs)