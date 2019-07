Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) osudila je prijetnje i uvrede koje je Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac sa nezakonitim poslaničkim imunitetom, uputio novinarki dnevnog lista “Danas” Snežani Čongradin zbog njenog teksta o komemoraciji žrtvama genocida u Potočarima.

"Shodno tome, zahtijevamo od predsjednika Republike i predsjednice Vlade, predsjednice Narodne skupštine i članova vladajuće koalicije – koji u svijetlu posete predsjednika Francuske Macrona naširoko govore o evropskoj perspektivi Srbije – da osude prijetnje Vojislava Šešelja i da ga konačno, fizički i metaforično, iznesu iz Narodne skupštine Srbije tako što će primijeniti Zakon o izboru narodnih poslanika. Takođe, hitno zahtijevamo od javnog tužilaštva da ispita Vojislava Šešelja i istraži prijetnje koje je uputio.



Šešelj je ponovio prijedlog izmjene Krivičnog zakona od ranije, da svako ko govori da je u Srebrenici počinjen genocid, mora biti osuđen za “robiju”, a svoju monstruoznu tehniku zastrašivanja podigao je za ljestvicu izjavom da ukoliko on bude na vlasti, znaće kako da se obračuna sa protivnicima – tako što bi svojim džipom gazio političke protivnike pošto je za isti nabavio gusenice.



U ovom nasilničkom aktu, Vojislav Šešelj nije poštedio uvreda ni Stašu Zajović kao ni preminulu Biljanu Kovačević Vučo. Svođenje riječi i djela žena na njihov fizički izgled i grube uvrede istog dio je seksističke i mizogine politike koju sprovodi Vojislav Šešelj.



Pozivali smo i podsiećali da će svako odlaganje ili odbijanje da se ukine poslanički mandat Šešelju pokazati da izvršna vlast kao i njeni poslanici u parlamentu stoje u odbrani Šešeljeve politike devedesetih godina koja je dovela do masovnih ubistava, brojnih žrtava i prisilno raseljenih osoba i na kraju do genocida.



Prijetnje upućene Snežani Čongradin su direktna posljedica negiranja i ćutanja predstavnika države Srbije o odgovornosti za genocid u Srebrenici i nepostojanja elementarne ljudske empatije prema porodicama žrtava genocida.



Umjesto da se u ovim danima, osude prijetnje od strane Šešelja, kao i nasilni pokušaj prekidanja pozorišne predstave “Srebrenica: Kad mi ubijeni ustanemo”, premijerka Ana Brnabić je ponovo iskoristila priliku da negira genocid u Srebrenici manipulišući brojem žrtvama srpske nacionalnosti u Podrinju, koje umjesto igre brojevima takođe zaslužuju priznanje i poštovanje od strane države Srbije.



Na današnji dan, kada su prije 24 godine u okviru genocida u Srebrenici izvršena ubistva 1.200 civila na vojnoj ekonomiji Branjevo i 500 civila u Domu kulture u Pilici, tema mora biti politika koju Srbija bira – odbrana Velike Srbije ili Evropa koja vrijednuje mir i slobode. Testovi za političare tu ne manjkaju: danas mogu osuditi prijetnje prema medijma koji izvještavaju o izrazima solidarnosti i empatije prema žrtvama genocida u Srebrenici", navodi se u saopštenju Inicijative.



