Za vožnju od luke Gruž do Bogišićevog parka u Dubrovniku vozač taksija turistima je naplatio 258 kuna. Kako nisu imali sitno dali su mu 400 kuna, no on je iskoristio to što stranci nisu dovoljno upoznati s hrvatskom valutom.

Foto: Ivona Butjer / Dubrovački dnevnik