Njemački ministar zdravstva Jens Spahn (Kršćansko-demokratska unija CDU) boravio je u ponedjeljak na Kosovu gdje je pokušao privući njegovatelje za bolnice i staračke domove u Njemačkoj a tom prilikom je potpisan i dokument o pojačanoj suradnji na području zdravstvenih sustava.

Ilustracija / 24sata.info

"U Njemačkoj su nam potrebni dobro obrazovani stručnjaci i iz inozemstva a mi istodobno možemo Kosovu pomoći u izgradnji sustava zdravstvenog osiguranja“, poručio je njemački ministar zdravstva preko Twittera.



On je ocijenio kako „obje strane“ mogu profitirati od ove suradnje.



Potpisani ugovor o suradnji na području zdravstva bi trebao ubrzati iseljavanje njegovatelja s Kosova u njemački zdravstveni sustav. Istodobno bi trebala biti pojačana suradnja na području kvalifikacije, zdravstvenog osiguranja, zdravstvenog menadžmenta i priznavanja kvalifikacija u inozemstvu.



Sporazum s Kosovom bi trebao, kako je naglasio Spahn, poslužiti kao model za slične ugovore s ostalim državama.



Spahn je naglasio kako cilj sporazuma nije „Kosovu oteti stručnjake iz područja skrbi“.



„Na Kosovu ima mnogo mladih nezaposlenih. Radi se o tome da surađujemo sa zemljama koje školuju previše stručnjaka u ovom području a to je upravo slučaj na Kosovu“, rekao je njemački ministar, prenosi Hina.



Povjerenik Savezne vlade za pitanja vezana uz sektor skrbi za starije, bolesne i nemoćne Andreas Westerfellhaus kritizirao je za javni servis ZDF činjenicu da se za radnu vizu u diplomatskom predstavništvu Njemačke na Kosovu čeka i više od godinu dana.



On je zatražio da se postupak izdavanja viza iz konzulata u Prištini prebaci u Njemačku kako bi se ubrzao taj proces.



Njemačka vlada je najavila nekoliko mjera kojima bi smanjila napetu situaciju na području skrbi - pored pojačanog useljavanja predviđen je i porast plaća u ovom sektoru.



Prema statistikama u Njemačkoj je trenutno 3,4 milijuna građana ovisno o tuđoj njezi s tim da ubrzano starenje stanovništva pridonosi rastu ove brojke.



Podaci Saveznog ureda za zapošljavanje pokazuju da poslodavci u prosjeku čekaju gotovo 200 dana prije nego što pronađu odgovarajućeg stručnjaka za upražnjeno mjesto u sektoru njege.





(FENA)