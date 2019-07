Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovio je u ponedjeljak u Beogradu svoje stajalište da se Europska unija ne može dalje širiti ako njezinih 28 članica međusobno ne funkcionira, a Beogradu i Prištini poručio je da ne mogu ostati na sadašnjim pozicijama već moraju pomiriti vlastite želje kako bi svi zajedno našli svoj put i gledali u budućnost.

Foto: Tanjug

Ono što ja zaista želim jest da se Europska unija reformira. Njezinih 28 članica već sada ne funkcionira i EU se neće moći širiti ako sama unutar sebe ne funkcionira, naglasio je Macron na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji poslije sastanka u četiri oka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



Macron je u ponedjeljak započeo dvodnevni posjet Srbiji, a nakon svečanog dočeka i razgovora s Vučićem istaknuo je angažiranost i posvećenost Francuske namjeri da se nađe trajan sporazum između Srbije i Kosova.



Francuski šef države poručio je da nijedna strana, ni Beograd ni Priština, ne mogu ostati na sadašnjim pozicijama već se "moraju pomiriti suverenitet i želje“ kako bi svi našli svoj put i gledali u budućnost.



Predsjednik Srbije ponovio je polazna stajališta Pariza i Beograda oko rješavanja kosovskog pitanja - da je za Francusku Kosovo neovisna država, a za Srbiju nije.



„Predsjednik Macron je dovoljno otvoren i pošten da sasluša i ako se ne slaže s nama. Hvala što je htio saslušati i zato imam povjerenja u njegovu iskrenu želju da doprinese očuvanju mira ovdje. Macron je jedan od rijetkih koji nas žele saslušati, a izuzev njega i (njemačka kancelarka) Angela Merkel.. Mi želimo mir i kompromis, a ostalo je na predsjedniku Macronu i Europskoj uniji, naravno“, rekao je Vučić.



Francuski predsjednik je, na konstataciju srbijanskih novinara kako Srbija neće pristati na rješenje u kome će izgubiti sve a da je pitanje može li se Priština motivirati na dijalog i kompromis, rekao da „razumije takvo formuliranje“, ali da se povijest više ne može vratiti unatrag.



„Nećemo se moći vratiti natrag i ponoviti povijest“, rekao je Macron, navodeći da Vučić ima hrabrosti reći sugovornicima: „Ono što postoji u našem ustavu ne odgovora onom što naši partneri hoće, realnost ne odgovara tome“.



Točno je da ima ljudi koji ne žele kompromis, ali ni jedna od pozicija ne može ostati takva kakva jest, sugerirao je Macron.



„Moramo pomiriti suverenitet i želje, to moramo izgraditi. Svatko se mora pomaknuti da bi našli put i gledali u budućnost“, rekao je Macron.



Naglasivši kako on i njemačka kancelarka Merkel sudjeluju u procesu traganja za rješenjem kosovskog pitanja zato što su među njihovim dvjema državama “konflikti u prošlosti bili bez kraja“, Macron je sugerirao kako treba napraviti razliku između patriotizma i nacionalizma jer su nacionalistička stajališta u Europi vodila do ratova.



„Braniti Srbiju, a ne napraviti nijedan korak ka kompromisu s Kosovom - vidjeli ste do čega su takvi stavovi doveli u Europi. Patriotizam, a ne nacionalizam - ja vjerujem u patriotizam, ali nisam nacionalist jer vas nacionalizam ne veže za vašu zemlju, već za mržnju prema drugom“, rekao je Macron.



U mom džepu nije rješenje i odgovor koji odgovara vašim srcima, naglasio je predsjednik Francuske i poručio da će dati sve do sebe da se nađe rješenje, a izbjegne rasplamsavanje krize.



Odnosi Srbije i Kosova su važni za budućnost regije, za kredibilitet Europe - da pokaže je li sposobna postići sporazum između dvije velike nacije na svojem teritoriju, ocijenio je Macron, naglasivši kako je „rješenje u narodima i njihovim vođama“, prenosi Hina.



Posjet je nastavljen polaganjem vijenaca na spomenik Zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, podignut u znak zahvale za potporu i solidarnost iz Prvog svjetskog rata, gdje se Macron obratio okupljenim građanima na srpskom jeziku.





(FENA)