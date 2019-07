Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona zamolio za pomoć i podršku Srbiji na evropskom putu i u rješavanju kosovsko-metohijske krize.

Vučić je na konferenciji za novinare sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Beogradu rekao da je sa njim imao dug, otvoren i iskren razgovor o svim ključnim pitanjima.



On je naveo da je Macronu ukazao na ugled koji Francuska uživa u cijelom regionu, ne samo u Srbiji ali naravno i kod srpskog naroda i građana Srbije.



Vučić je prenio da je govorio sa mnogo brige za svoju zemlju i u nadi da će snažna Francuska i jak i moćan predsjednik Francuske kakav je Macron biti od pomoći Srbiji i srpskom narodu.



"Nisam sanjar, ali uvjeren sam da energija i politički entuzijazam Macrona može promijeniti mnogo na evropskom kontinentu i pomoći našoj zemlji", rekao je Vučić.



Srbija je velika evropska država i nacija, poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron i istakao da EU mora da se reformiše da bi bila spremna da primi Srbiju.



On je poručio da Srbija treba da drži do svoje suverenosti, te istakao da i on drži do suverenosti onih koje poštuje.



Naveo je da je Srbija dio procesa pridruživanja EU, da te da EU mora da donese neke odluke kako bi bolje funkcionisala.



"Ali paralelno sa reformama koje Srbija treba da sprovede, EU mora da se reformiše kako bi bila spremna da primi Srbiju", poručio je Macron.



Istakao je da je Srbija velika evropska država i nacija:



"Ja to kažem ovdje, veoma jako, u trenutku kada neki bilo gdje na svijetu mogu da imaju utisak da bi ovaj region u narednih deset godina trebalo da bude mjesto gdje će se prepirati uticaji ovih i onih", rekao je Macron na konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.





