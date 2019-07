Slovenski predsjednik Borut Pahor izjasnio se u ponedjeljak za što brži početak pregovora Sjeverne Makedonije s Europskom unijom o punopravnom članstvu, u razgovorima s makedonskim predsjednikom Stevom Pendarovskim koji je boravio u službenom posjetu Ljubljani.

Foto: 24sata.info

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s makedonskim kolegom Pahor je kazao kako očekuje da će EU što prije otkloniti "pogrešku" do koje je došlo kad je odgodila odluku o davanju "zelenog svjetla" za početak pristupnih pregovora, te izrazio potporu svoje države približavanju Sjeverne Makedonije EU-u i NATO savezu, prenosi Hina.



- Pri tome mislim da bi bilo dobro razdvojiti pitanje Ukrajine i Turske koje su kandidatkinje za članstvo i država zapadnog Balkana koje treba gledati kao cjelinu, kako bi ih se time potaknulo na rješavanje međusobnih problema - kazao je slovenski predsjednik.



Pendarovski je izjavio da mu je potpora Slovenije kao članice EU-a vrlo značajna, ali da su u njegovoj državi svi razočarani, što je na razini EU-a došlo do odgode odluke o početku pregovora o članstvu, te kako se nada da je riječ samo o tehničkoj odgodi do listopada, kad bi Vijeće EU-a o tome opet trebalo odlučivati.



I od zemalja koje su lani imale rezerve prema početku pregovora sa Sjevernom Makedonijom dobili smo uvjeravanja da smo učinili sve kako bi pregovori mogli početi, kazao je makedonski predsjednik.



Po njegovim je riječima "potpuna integracija u EU i NATO" za Makedoniju je u povijesnom i geografskom smislu najbolje rješenje i tome je u Sjevernoj Makedoniji postignut nacionalni konsenzus.





(FENA)