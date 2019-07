Ovogodišnje promoviranje zadarske tradicije završilo je okretanjem jagnjeta na ražnju i to ni više ni manje nego na rivi.

Foto: Čitalac / Net.hr

Manifestacija naziva “Noć punog Miseca” u Zadru promovira tradiciju, historiju, kulturu, običaje i gastronomiju zadarskog kraja, piše na zvaničnoj web stranici grada.



Čitatelj iz Zadra poslao je portalu net.hr fotografiju ražnja uz more kazavši da je “noć punog miseca” počela regularno pa završila “teškim krkanlukom”.



"Nije poznato kako je do ovoga došlo, ali situacija neodoljivo podsjeća na vic kada Mujo izvede djevojku na večeru pa ona kaže da će jesti dagnje, a on je ispravi i reče joj nije dagnje, nego jagnje", kaže se u opisu ove situacije.





(24sata.info)