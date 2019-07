Ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović poručio je u subotu u Zagrebu, nakon svečane prisege 14. naraštaja polaznika Policijske škole "Josip Jović ", da je hrvatska policija jamac zaštite hrvatske granice, kao i toga da na njoj neće biti novih migrantskih valova.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Da nema hrvatske policije, da nema odlučnog rada na zaštiti hrvatske granice sigurno da bi valova bilo. Međutim, rad hrvatske policije, svih rodova policije - jer to je multidisciplinarna zadaća koju obavlja ne samo granična, već i kriminalistička, specijalna i ineterventna policija - je jamstvo ne samo zaštite hrvatskih granica već i da do valova migranata neće doći", poručio je Božinović upitan je li Hrvatska spremna na eventualni novi migrantski val.



Ove je godine, nakon završetka školovanja, prisegu za rad u policiji položilo gotovo 700 polaznika škole, a ministar unutarnjih poslova istaknuo je nakon svečanosti kako je to iznimno velik broj u odnosu na prošle godine.



"Godinama se primalo 300, maksimalno 400 pripadnika u sustav MUP-a. Kao što i sami znate i pratite naš rad, vidite da su izazovi s kojima se policija susreće sve veći i sofisticiraniji i zato trebamo ne samo brojne, već i odlično obučene mlade ljude", dodao je te zahvalio nastavnom osoblju što predano iz dana prenose znanje i iskustvo na mlade ljude koji će obavljati posao policajca, prenosi Hina.





(FENA)