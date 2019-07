Goran Ivanišević, bivši hrvatski teniser i jedan od novih članova tima najboljeg tenisera na svijetu Novaka Đokovića, rekao je da nikada nije izjavio da bi ubijao Srbe.

Foto: 24sata.info

Ivanišević je povodom svojih izjava iz devedesetih godina, koje su posljednjih dana ponovo došle u žižu javnosti, rekao da nije nikada nikoga ubio, niti je mislio ikada ikoga da ubije.

On je za dnevni list Politika kazao da je devedesetih na turnirima bio pod stalnom pratnjom policije i da nije mogao da izlazi iz hotelskih soba, a da je 1992. godine na meč u Adelejdu došlo "pet do deset srpskih navijača koji su mu prijetili sa tribina da će ga ubiti, preklati i da su mu vrijeđali majku najgorim psovkama".

Ivanišević kaže da su ga ti policajci tih dana, pošto nije mogao nigdje da izađe, pozvali na strelište gdje oni jvežbaju i da je sa njima pucao u mete.

"Poslije su novinari doznali da sam bio tamo i pitali me kako je bilo. Ja sam im rekao da je bilo super, ali da bi bilo bolje da su umjesto meta bili oni navijači sa meča. Novinar je to preveo kako je preveo. Ja jesam to rekao, ali se moja izjava odnosila samo na te navijače, jer su me stvarno izludeli vrijeđajući mene i psujući mi majku na najgori način", objasnio je Ivanišević.

Dodaje da je tu izjavu dao u afektu, da su takva vemena bila i da nije bilo lako izdržati.

"Nije lako kada ne možeš da izađeš iz hotela danima, kada si pod velikim pritiskom. Poštujem sve, ali najviše volim i cijenim odakle dolazim. Nisam nikoga ubio, niti sam mislio nekoga da ubijem", ponovio je Ivanišević.

Povodom osuda u Srbiji što ga je Đoković angažovao za trenera, Ivanišević kaže da će uvijek i u Srbiji i u Hrvatskoj biti nezadovoljnih, ali da je njemu ekstremna čast što ga je Novak Đoković pozvao.

"Zamislite da me je pozvao Real Madrid, a ja neću. Sport je velika moćna stvar koja povezuje sve. Novakov poziv je veliko priznanje meni i kao treneru i kao osobi", istakao je Ivanišević.

( Beta)