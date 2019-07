Komemorativni skup za žrtve povodom 24. godišnjice genocida u Srebrenici održan je večeras u parku kod Predsjedništva Srbije u Beogradu, uz poziv vlastima Srbije da priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid.

Foto: AA - 24sata.info

U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR Srbija), građani, ali i ambasadori Albanije, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Nemačke, zapalili su svijeće kod fontane u parku između Predsjedništva Srbije i Skupštine Beograda kako bi odali poštovanje prema žrtvama genocida.

Marko Milosavljević iz YIHR rekao je, komentarišući nekolicinu koja je bila s druge strane parka i bunila se protiv skupa, da je "atmosferu buke, galame, elementarnog nepoštovanja ljudskog života i dostojanstva prema žrtvama genocida proizvelo poricanje i relativizacija genocida u Srebrenici".

"Uprkos tome, organizacije civilnog društva, pojedinci, građani su se okupili da pokažu politiku života ove zemlje. Politika života ove zemlje jeste da se poštuju ljudski gubici. Poštovanje ljudskih gubitaka se testira na najgorem mogućem događaju, a to jeste genocid. Nažalost, mi smo svedoci da je naša zemlja jedina na svetu koja je odgovorna za to što nije sprečila, a znala je da će se taj genocid dogoditi", rekao je Milosavljević novinarima u Beogradu.

On je naveo da zbog toga, kao i godinama unazad, stoje ljudi, a sada i nove generacije spremne da pokažu da je moguće iskoračiti ispred galame i buke i reći "Nama je žao zbog ljudskih gubitaka".

"Zbog toga, pozivamo još jedanput državne vlasti Srbije da priznaju genocid u Srebrenici, a pre svega da priznaju ljudsko dostojanstvo tih žrtava. Iz toga će se poroditi novo lice zemlje", dodao je.

Milosavljević je najavio da će slijedeće godine, na 25. godišnjicu genocida u Srebrenici biti održan performans umjetnice Aide Šehović koja će kroz performans "Što te nema" prikazati ljudske gubitke.

"Mislimo da je to najbolji način da ovom društvu pokažemo koliko je priznanje za one koji i danas tragaju za svojim najmilijima važno i koliko to mora da bude poruka vlasti u Srbiji da sledeću godinu ne dočekamo u tome da nemamo nikakvu poruku državnih vlasti o tome da je genocid u Srebrenici genocid i tačka", zaključio je.

Okupljeni su držali transparent "Premladi da se sećamo, odlučni da nikad ne zaboravimo", a ambasadori i ostali pojedinci su simbolično zapalili svijeće.

