Mimohod sjećanja "Srebrenica svijetom hodi" održan je u utorak u središtu Rijeke, u znak sjećanja na 11. srpnja 1995., kada je u Srebrenici počinjen genocid nad više od osam tisuća Bošnjaka.

Povorka se kretala od Mosta branitelja, preko Korza do Gata Karoline riječke gdje je održana molitva za Srebrenicu, a u more su položene 24 bijele ruže, kao znak buđenja novoga života, javlja Hina.



Organizatori i sudionici mimohoda istaknuli su da žele podsjetiti da se taj, ali i svi drugi zločini ne smiju zaboraviti te da se takvo zlo nikada, nigdje i nikome ne smije ponoviti.



Kako su uoči mimohoda naveli iz Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke, ove godine navršavaju se dvadeset i četiri godine od genocida u Srebrenici, stravičnog zločina u kojem je u samo nekoliko dana ubijeno više od osam tisuća civilnog stanovništva, Bošnjaka.



Hrvatska je već i zbog vlastite tragedije i vlastitih stratišta, kao što su Škabrnja, Vukovar i druga, senzibilizirana za suosjećanje sa tragedijom Srebrenice, naveli su pozivajući sve da se uključe u akcije i manifestacije solidarnosti i odavanja počasti srebreničkim žrtvama, koje se organiziraju i u drugim gradovima Hrvatske i Europe.



Ova manifestacija je poziv svim građanima Republike Hrvatske, pripadnicima svih društvenih, nacionalnih, političkih i drugih opredjeljenja, da udružimo misli, snage i nastojanja u jednom - da svijet postane bolje mjesto za sve, svijet sloge, pomirenja i mira, svijet suradnje i povjerenja, poručili su.



U sklopu programa sjećanja na Srebrenicu, od 11. do 17. srpnja na Korzu će biti otvorena izložba umjetničkih fotografija na postamentima "Srebrenica memento 2019."



Organizatori mimohoda i izložbe su Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Rijeke i PGŽ-a, Bošnjačka nacionalna zajednica PGŽ-a i Omladinski klub muslimana Medžlisa islamske zajednice Rijeka.



(FENA)