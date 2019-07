U okviru obilježavanja 24. godišnjice genocida u Srebrenici Žene u crnom, Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i Dah teatar iz Beograda, aktivistkinja i aktivista civilnog društva, organizuju aktivnosti u Beogradu.

Foto: Kontrapress

Ulična akcija Žena u crnom “Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici” održat će se u srijedu 10. jula od 19:30 do 20:30, na Brankovom mostu i Fruškogorskoj ulici (kod Parka nesvrstanih zemalja).



Skup paljenje svijeća “Sjećamo se žrtava genocida u Srebrenici” koji organizuje Inicijativa mladih za ljudska prava kao izraz poštovanja prema žrtvama genocida u Srebrenici, održat će se u četvrtak 11. jula od 19:00 do 20:00 kod parka između Predsjedništva i Skupštine grada.



Uvod u predstavu: "Srebrenica. Kad mi ubijeni ustanemo" u produkciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji bit će odigran u četvrtak 11. jula, u Maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca, sa početkom u 20:00.



Genocid u Srebrenici je najveći zločin počinjen nakon Drugog svjetskog rata u Evropi. Režim Slobodana Miloševića saučesnik je izvršenog genocida budući da je Srbija pružala političku, vojnu, logističku, kao i finansijsku pomoć Vojsci Republike Srpske.



Država Srbija prva i do sada jedina država na svijetu koja je presudom Međunarodnog suda pravde (2007.) proglašena odgovornom za kršenje Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida zbog toga što što su njeni državni organi imali informacije o genocidu, ali ništa nisu uradili da spriječe genocid u Srebrenici.



Nizom presuda Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ ICTY) van razumne sumnje, dokazana je individualna krivična odgovornost velikog broja pripadnika srpskih oružanih formacija i političkih institucija koje su djelovale u duhu ostvarenja teritorijalnog projekta Velike Srbije, a genocid u Srebrenici je dio tog projekta.



Sramna i porazna činjenica da nijedan od zvaničnika Republike Srbije od 1995. godine do danas nije Srebrenicu okarakterisao kao genocid, što potvrđuje kontinuitet negiranja genocida i na nivou države i društva. Državnoj politici negiranja genocida najviše doprinosi kontinuirano odbijanje aktuelnog predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić da zločin u Srebrenici imenuju genocidom, u čemu ih slijede ne samo političari i političarke vladajuće koalicije, nego i značajan dio opozicionih političara i političarki.



Za državne institucije Srbije genocid u Srebrenci je zabranjena riječ, a u režimskim medijima za negatore genocida neograničeni su sloboda i javni prostor, dok pred sudovima u Srbiji nije donijeta nijedna presuda u kojoj je zločin u Srebrenici kvalifikovan kao genocid. Ukratko, Srbija je država ne samo organizovanog zaborava zločina, brisanja tragova počinjenih zločina, već opstaje i ideologija koja je omogućila državno organizovani zločin – genocid.



U cijelom svijetu, posebno u državama i institucijama Evropske Unije kao i Savjeta Evrope, 11. jul obilježava se kao Dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Najvažnije međuvladine evropske institucije zahtjevaju da se negiranje genocida kvalifikuje kao krivično djelo, jer je to vrijeđanje i ponižavanje žrtava, ugrožavanje mira i bezbjednosti prvenstveno građana/nki BiH, kao i cijele regije. Na sve te zahtjeve i apele država Srbija ostaje slijepa i gluva, čime potvrđuje jaku sponu između ideologije zločina i sadašnjih vlasti Srbije, kontinuitet moralnih i kulturnih obrazaca sa režimom pod kojim je izvršen genocid.



Žene u crnom, Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji zahtjevaju da.



- Država Srbija poštuje odluke međunarodnih sudova, kao i sudski utvrđene činjenice;

- Da se prizna genocid u Srebrenici, ne samo kao jedan od značajnih koraka na putu Srbije ka pristupanju Evropskoj uniji, već prvenstveno kao poštovanje dostojanstva žrtava;

- Da predsjednik i premijerka Srbije i svi drugi predstavnici države prestanu sa negiranjem genocida i svih drugih ratnih zločina u BiH i šire;

- Da se prestane sa veličanjem i rehabilitacijom osuđenih ratnih zločinaca;

- Da se negiranje genocida u Srebrenici kvalifikuje kao krivično djelo, bez ograničavajućih kriterijuma;

- Da javne politike koje Srbija kreira i unaprijeđuje u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji zaista odražavaju namjeru kažnjavanja ratnih zločina;

- Da da se 11. jul proglasi Danom sjećanja na genocid u Srebrenici u Republici Srbiji.



Poručeno je kako će Žene u crnom, Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji 11. jula iskazati solidarnost i odgovornost odlaskom grupe aktivistkinja i aktivista na dženazu u Srebrenicu, gdje ćemo, zajedno sa porodicama žrtava genocida, prisustvovati ukopu posmrtnih ostataka žrtava.





