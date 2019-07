Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli kaže da prištinska delegacija neće učestvovati na Samitu u Sarajevu zbog načina na koji BiH tretira Kosovo.

Bedžet Pacoli / 24sata.info

Pacoli je ocijenio da je takav tretman neprihvatljiv i da je bacio sjenku na nedavno održani Samit zemalja Zapadnog Balkana u Poznanju, u Poljskoj, prenosi "RTK2".



"Način na koji su mislili da tretiraju kosovsku državnu delegaciju je neprihvatljiv, a to bi, takođe, bacilo sjenku na nedavno završeni samit u Poznanju u okviru Berlinskog procesa, gdje smo pokazali volju da budemo konstruktivni u regionalnim inicijativama i organizacijama. Nažalost, ova volja je pogrešno shvaćena od strane sadašnjeg Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH", tvrdi Pacoli, prenosi Tanjug.



On je na Facebooku ocijenio da takav stav prema Prištini, kao sljedećem lideru SEECP (Samit za saradnju u jugoistočnoj Evropi), nije dobar za BiH s obzirom na to da je taj samit, kako je naveo, stvoren u cilju jačanja dobrosusjedskih odnosa u regionu i pune integracije Jugoistočne Evrope u euroatlantske strukture.



Prethodno je predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači naveo na Facebooku da je odbio da prisustvuje SEECP u BiH, zbog toga što je, kako je naveo, poziv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika ponižavajući, jer Kosovo nije tretirano kao druge države učesnice.



BiH ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.



