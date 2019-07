Pelješki most “izronio” je iz mora. Nakon što su u svibnju zabijeni svi piloti, 148 stalnih i dva testna, koji su ispod morske površine, na njih su se počele postavljati naglavne ploče, a to su prvi dijelovi mosta koji će biti vidljivi na površini mora.

Foto: HC

Most je tako provirio iz mora za manje od godinu dana otkako je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC) uvedena u posao.



Na mjestu budućeg mosta, kako doznajemo u Hrvatskim cestama, trenutačno je čak 21 plovilo – plovne dizalice, barže za prijevoz elemenata konstrukcije, trajekti, remorkeri i klapete.



Najveća dizalica na svijetu za zabijanje pilota Xong Cheng 1 napustila je Malostonski zaljev prije mjesec i pol.



Zaštita od udara broda



Grupe pilota svakog stupa povezuju se na vrhu velikom naglavnom pločom od armiranog betona i dio te ploče nalazi se nad morem, a dio neposredno ispod površine mora. Betonske ploče povezuju pilote tako da oni zajednički nose masu sklopa, odnosno omogućuju da se opterećenje s dna stupa jednako rasporedi na sve pilote.



S obzirom na to da je u razini mora, naglavna ploča ujedno služi i kao zaštita od udara broda. Dimenzije naglavnih ploča su 29 metara poprečno na most i 23 uzduž mosta, a debljina se mijenja od četiri metra na rubu do pet metara uz stup. S obzirom na tako velike dimenzije, oplata se montira na vrhove pilota koji izviruju iz mora u dijelovima. A ti se dijelovi spajaju dok se ne formira sanduk iz kojeg se mora ispumpati more da bi se mogla postaviti armatura. Kad je ta faza gotova, slijedi betoniranje naglavnice. Zatim se na njih postavljaju stupovi.



U Hrvatskim cestama kažu da su od početka radova na mostu, koji su formalno počeli uvođenjem CRBC-a u posao krajem srpnja prošle godine, dosad zabijeni svi čelični piloti, a da je na zadnjih devet pilota na stupnom mjestu S3 potrebno još izvršiti i bušenje što je planirano za 26. srpnja ove godine. Objašnjavaju da su na tom stupnom mjestu završeni radovi na izgradnji radno-zaštitne konstrukcije, odnosno platoa za izvedbu radova iskopa RCD strojem te za ugradnju čeličnih pilota i armaturnih koševa. U Hrvatskim cestama doznajemo i da su tijekom lipnja nastavljeni radovi na iskopu građevne jame ili bunara promjera 11 metara i visine osam metara na poziciji izgradnje valjkastog temeljnog bloka kopnenog stupnog mjesta S2.



Taj se iskop obavlja rovokopačem s pneumatskim čekićem. Dosad su izvedeni i radovi bušenja u stijeni RCD strojem na poziciji stupnog mjesta S4, i to unutar čelične cijevi testnog pilota TP 4/1. Nakon toga obavljeno je betoniranje dijela tog testnog pilota. Kako objašnjavaju u Hrvatskim cestama, to betoniranje izvedeno je kontraktor postupkom pod utjecajem mora, od dna bušotine u stijeni do nivoa morskoga dna u okruženju pilota. U Cestama ističu i da su na poziciji stupnog mjesta S7 završeni radovi iskopa sedimentnog materijala iz svih dvadeset pilota. Tijekom lipnja završena je izrada armaturnih koševa za pilote na tom stupnom mjestu. Usto, prošli je mjesec izrađeno dvanaest kompleta armaturnih koševa za pilote. Počeli su i radovi ugradnje armaturnih koševa i betoniranja pilota. Do sada je betonirano dvanaest pilota na stupnom mjestu S7.



Na stupnom mjestu S8 završeni su pak radovi iskopa sedimentnog materijala iz unutrašnjosti svih dvadeset pilota. Tijekom lipnja završeni su radovi ugradnje armaturnih koševa i betoniranja svih pilota na tom stupnom mjestu. Na S8 počela je i montaža segmenta predgotovljene oplate naglavnice pilota.



Na gradilištu Pelješkog mosta trenutačno je ukupno 385 radnika. Prema podacima koje smo dobili od Hrvatskih cesta ondje su trenutačno 44 hrvatska djelatnika, pripadnika tehničkog osoblja. Kineskih radnika je 341, a od toga njih 70 je tehničko osoblje, a 271 pomoćno osoblje, prenosi Večernji.hr.



Most gotov za dvije godine



Što se tiče opreme i mehanizacije, osim plovila, na gradilištu se za potrebe izvođenja radova trenutačno nalaze tri bagera, pet samohodnih dizalica, dva utovarivača, šest kamiona kipera, devet kamiona za prijevoz betona, dva RCD seta za iskop unutrašnjosti pilota i tri stacionarne pumpe. Pelješki most trebao bi biti gotov za nešto manje od dvije godine.



(24sata.info)