Nakon što je crpna stanica javne odvodnje prestala raditi zbog nestanka struje, more na plaži dubrovačkog hotela Libertas Rixos onečišćeno je fekalnim vodama iz sustava odvodnje i ne preporuča se za kupanje, izvijestili su u subotu iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Kvar na crpnoj stanici je tijekom jutra popravljen, a na plaži je istaknuta crvena zastava upozorenja, jer je Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, nakon dojave o iznenadnom onečišćenju mora, analizom uzoraka utvrdio da prelaze granične vrijednosti za mikrobiološke parametre - bakterije, odnosno da ne udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Zavod će nastaviti sa svakodnevnim uzorkovanjem do prestanka onečišćenja.



Po pisanju lokalnih medija, na iznenadno onečišćenje upozorili su građani, koji su javili da je more onečišćeno i smrdi. Građani su i 17. lipnja dojavili o iznenadnom onečišćenju mora na toj plaži, ali je Zavod tada utvrdio da je more izvrsne kakvoće.



Ovo je u posljednjih deset dana druga plaža u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja je zatvorena zbog iznenadnog onečišćenja fekalnim vodama.



Na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj 26. lipnja je uzorkovanjem mora utvrđeno da rezultati analize prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Već 27. i 28. lipnja utvrđen je prestanak zagađenja.



Također, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je tijekom trećeg redovitog ispitivanja mora na 118 plaža u razdoblju od 17. do 26. lipnja utvrdio kako je more na 111 plaža u županiji ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće.



Uz plažu Srebreno, gdje je more bilo kratkotrajno onečišćeno, najvišem standardu izvrsne kakvoće nisu odgovarali rezultati na još šest županijskih plaža. Na plaži Hotela Libertas Rixos u Dubrovniku, Vaterpolskog kluba Cavtat u Cavtatu, Mlini u Župi dubrovačkoj i Uvale Luka u Trpnju more je bilo dobre kakvoće, dok je more na plažama Šulić i Danče u Dubrovniku ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom, prenosi Hina.



Po dojavama o onečišćenju mora na plažama Lokrum, Bijele stijene, Danče, Lozica i Hotel Rixos Libertas u Dubrovnik, od 17. do 22. lipnja provedeno je dodatno uzorkovanje mora za kupanje, a uzorci su na svim plažama bili izvrsne kakvoće.



