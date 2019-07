Predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu u Skupštini Srbije Miodrag Linta izjavio je danas da su jeziva poruka "Ubij Srbina" i ustaško "U" napisani na automobilu beogradskih tablica u Splitu jedan od mnogih dokaza da je u Hrvatskoj postalo sasvim normalno i nekažnjivo da se ispisuju srbomrzačke poruke i ustaški, fašistički i nacistički simboli.

Miodrag Linta / 24sata.info

Linta je ukazao da svaka država ima simbole, pozdrave i poruke po kojima je prepoznatljiva u okruženju i cijelom svijetu, a da se Hrvatska, od dolaska Franje Tuđmana na vlast do današnjeg dana prepoznaje po ustaškom slovu "U", ustaškom pozdravu "Za dom spremni", ustaškom grbu koji počinje sa početnim bijelim poljem i zloglasnoj poruci "Ubij Srbina".



"To najbolje pokazuje da je Hrvatska država mržnje i etnički motivisanog nasilja čiji je temelj genocidna NDH i ustaštvo", naveo je Linta u pisanoj izjavi.



On je istakao da je ovim poslata jasna poruka građanima Srbije da nisu dobrodošli u Hrvatskoj i da im se mogu desiti slične ili mnogo gore neprijatnosti.



Linta konstatuje da Hrvatska nije spremna da se suoči sa svojom genocidnom i zločinačkom prošlošću.



"Počinioci ovog čina, kao i u mnogim drugim slučajevima, neće biti uhapšeni i kažnjeni za zločin iz mržnje. Ako kojim slučajem budu uhapšeni, veoma brzo će biti pušteni na slobodu", naveo je Linta.



Na splitskom Žnjanu na automobilu beogradskih registarskih tablica napisana je poruka "Ubi Srbina" i na dva mjesta ustaško "U" sa krstom.



(SRNA)