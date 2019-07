Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da razmišlja da posluša savjet albanskog premijera Edija Rame pa da sutra ovo ministarstvo donese odluku o zajedničkoj spoljnoj politici Beograda i Banjaluke.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Taj gest bi potvrdio da je i Srbija za to da u regionu treba prestati sa `istim starim s.....a iz prošlosti` i ići naprijed", rekao je Dačić za Tanjug, povodom Ramine izjave da Srbija ne treba da se osjeća ugroženo zbog sporazuma Tirane i Prištine o zajedničkoj spoljnoj politici.



On je naglasio da Priština ne može samostalno ni da vodi spoljnu politiku, jer je "Kosovo sastavni dio Srbije".



"Prema tome, Rama je trebalo da sa Beogradom postigne taj sporazum i siguran sam da se on zbog toga ne bi osjećao uopšte ugroženo, već da ide naprijed", rekao je Dačić.



On je napomenuo da ne zabrinjava Rama, već što međunarodna zajednica ne reaguje na očigledne pokušaje stvaranja takozvane velike Albanije.



"Taj plan i projekat se više i ne krije, niti je riječ o nekakvoj tajnoj zavjeri. Pokušaji njegove realizacije dešavaju se pred očima svih", naveo je Dačić.





