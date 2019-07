Nije nam bilo drago što smo morali uvesti mjere protiv Bosne i Hercegovine. Ipak, BiH nije priznalo Kosovu, i imamo mnoge prepreke od BiH, istakao je u petak kosovski premijer Ramuš Haradinaj.

Haradinaj je poslije sastanka premijera zemalja učesnica Samita Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa izjavio kako je Priština spremna da ukine takse na uvoz robe iz Srbije, ali samo ako Beograd prizna nezavisnost Kosova.



"Predstavio sam stavove Kosova koji su poznati, odlučni smo u evropskoj perspektivi Kosova. Potrebno je međusobno priznanje Srbije i Kosova što je ključ za bržu integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju", ocijenio je Haradinaj te istakao kako njegova vlada nikada nije donijela odluku u vezi sa zabranom ulasaka srbijanskih zvaničnika na Kosovo.



"Vlada Kosova nije uvela takvu odluku, ne postoji takva odluka. Postoji protokol i zakonska procedura. Svaki se zahtjev razmatra, mnogi su ušli u Kosovo. Vodim Vladu i nije bilo takve odluke", kazao je kosovski premijer.



On je odbacio navode kako su takse, koje su uvedene na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, populistička mjera.



"Bili smo forsirani da uvedemo neke odluke, kao što je za takse. To nije urađeno zbog populizma jer smo bili primorani. Spremni smo ukinuti takse, ali moramo se međusobno priznati. Ako neko ne prizna našu egzistenciju onda je nemoguće imati ekonomske odnose. Mislim da je interes svima u regiji da se mi i Srbija međusobno priznamo. To je ključ", poručio je Haradinaj.



Na pitanje reporterke N1 Adise Imamović zašto je Priština uvela takse i Bosni i Hercegovini kada je poznato da je u ovoj državi komplikovana situacija pa se ne mogu donijeti odluke za mnogo važnije stvari nego što je status Kosova, Haradinaj je odgovorio da mu je žao zbog odluke, ali da ona nije donesena jer "Kosovo ima nešto protiv BiH"...



"Žao mi je što je takva situacija u Bosni i Hercegovini. Nije nam bilo drago što smo morali i BiH uvesti u paket (mjera). Ipak, BiH nije priznala Kosovo, i imamo mnoge prepreke od BiH. (Odluku smo uveli jer) poštujemo sami sebe, a ne da smo protiv BiH. Tu realnost (o nezavisnosti Kosova) prihvatile su i Poljska, Njemačka, SAD...doći će red i na Srbiju", kazao je na kraju premijer Kosova.





