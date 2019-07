O umješanosti Fljorima Ejupija u ubistvo Olivera Ivanovića je govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Fljorim Ejupi / 24sata.info

Vučić je rekao da Srbija radi vrlo ozbiljno i misli da ima ime ubice Olivera Ivanovića, ali da ga Priština nema. Upitao je i šta se dešava sa osobom pod imenom Fljorin Ejupi, koji je iz Kosovske Mitrovice otišao put Tirane, do aerodroma Rinas.



"On je, inače, pod prismotrom u Njemačkoj. To je ona osoba koja je podmetnula bombu pod autobus "Niš-ekspresa", naveo je Vučić.



Takođe, pomenuo je još jedno ime u vezi sa ubistvom Ivanovića. Riječ je o Edžmedinu Zekaju, "koji je promijenio ime u Liraj Zekaj, i koji je na dan ubistva bio u Kosovskoj Mitrovici".



16. februara 2001. godine desio se jedan od najtežih napada na kosovske Srbe od rata 1999. godine. U napadu na autobus "Niš ekspres" kod Podujeva ubijeno je 12 Srba, a više desetina ranjeno. Iza tog napada stoji upravo Fljorin Ejupi.



U eksploziji mine, postavljene ispod mosta na magistralnom putu Niš-Priština u mjestu Livadice kod Podujeva, 16. februara 2001. godine dignut je u vazduh prvi od šest autobusa kojima su raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije išli na Zadušnice u Gračanicu, u pratnji vojnika Kfora.



Život su izgubili: Nenad Stojanović, Milinko Kragović, Lazar Milkić, Dragan Vukotić, Sunčica Pejčić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Mirjana Dragović, Njegoš Cokić, Snežana Cokić, Danilo Cokić i Veljko Stakić.



Najmlađa žrtva tog i danas nerasvjetljenog zločina bio je dvogodišnji Danilo.



Još veća tuga je što za ovaj napad niko nije pravosnažno osuđen. Florim Ejupi, čiji je DNK pronađen na mjestu sa kojeg je aktivirana bomba, osuđen je na 40 godina zatvora zbog tog zločina, ali ga je Euleksov sud oslobodio zbog nedostatka dokaza. Istraga će biti ponovo pokrenuta samo ukoliko budu pronađeni novi dokazi, saopštio je ranije Euleks.



Kako tvrdi RTS, Kfor i UNMIK su unaprijed znali da "devetočlana teroristička ćelija" sprema napad na autobuse koji su prevozili Srbe, a ostalo je nejasno zbog čega su Euleksove sudije odlučile da odbace dokaze na osnovu kojih je Florim Ejupi u prvostepenom postupku osuđen na 40 godina robije.



Tokom suđenja za bombaški napad kod Podujeva, zaštićeni svjedok "Alfa" rekao je da mu se Ejupi povjerio da je lično aktivirao eksploziv.



Kosovsko tužilaštvo tvrdi da je bombaš iz Podujeva, Fljorim Ejupi, bio plaćen četvrt miliona eura da ubije Džavita Halitija, bivšeg šefa obavještajne službe OVK i jednog od najbližih saradnika Hašima Tačija.



Svjedok je tvrdio da je Ejupi dobio novac da ubije Halitija.



Osumnjičen je za čitav niz nedjela, uključujući ubistva dvojice bliskih saradnika Ibrahima Rugove, Tahira Zemaja i Džemaila Mustafe. Njih dvojica ubijeni su iz istog oružja, prenosi Srbijadanas.



Ejupi je takođe osumnjičen i za ubistva pripadnika kosovske policije Bajrama Kičmarija i pripadnika Unmik policije Koje Esumana, koji je na Kosovo došao iz Gane.



(24sata.info)