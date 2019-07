Vlada Srbije ne bi mijenjala svoje ciljeve i ono što radi, čak i u slučaju da sve članice Europske unije kažu da proširenja neće biti u narednih 10 ili 20 godina - što nije slučaj, izjavila je u srijedu predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Ana Brnabić / 24sata.info

Komentarajući izjavu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da ne bi trebalo govoriti o proširenju dok se ne provedu reforme unutar EU, Brnabić je kazala da je Macronov stav poznat i da ne utječe na ciljeve Vlade Srbije.



Ona je podsjetila na tri stuba Vlade Srbije i to ekonomsku stabilnost, reformu javne uprave i vladavinu prava i kazala kako su to oblasti u kojima se moraju nastaviti započete reforme, a u čemu Srbiji pomaže EU u procesu eurointegracija kroz otvaranje i zatvaranje poglavlja.



"Čak i da nema proširenja, moja Vlada neće ništa promijeniti u svom radu. To kada ćemo postati članica EU, ovisi od sadašnjih članica", istaknula je srbijanska premijerka odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska radova na rekonstrukciji Kliničkog centra Srbije, prenosi Tanjug.



(FENA)