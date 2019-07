Premijer Srbije Ana Brnabić rekla je da u ovom trenutku zbog regionalnog mira i stabilnosti i interesa Srba ne planira da ide na Kosovo i Metohiju, jer joj je ulazak zabranila Priština, iako ima veliku želju da ode.

Foto: 24sata.info

- Ali, u ovom trenutku, ako bih krenula, izazvala bih dodatne nestabilnosti, koje Priština jedva čeka. Tako da u interesu našeg naroda i regionalnog mira i stabilnosti u ovom trenutku neću ići tamo - rekla je Brnabićeva na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Ona je rekla da, ako je Evropi u redu da dozvoljavaju Prištini da osim kretanja robe, zabranjuju i slobodno kretanje ljudi, šta onda ona može da radi, osim da ih na svakom sastanku pita - da li su to evropske vrijednosti i civilizacijske norme sa kojima se slažu.

- Voljela bih, ali neću ovom trenutku otvarati to pitanje, zato što ne može da donese ništa pozitivno - istakla je Brnabićeva.

Ona je navela da je potpuno racionalna i razumna odluka o zatvaranju prodavnica na sjeveru Kosova i Metohije, jer se ne može dobijati više alternativnim pravcima na kašičicu stvari koje građani žele da konzumiraju.

Ona je navela da su se privremene institucije u Prištini, zajedno sa međunarodnim organima na Kosmetu, trudile da prekinu svaki vid alternativnih pravaca za distribuciju za snabdijevanje građana na Kosmetu.

- Videćemo šta ćemo dalje. Pratimo situaciju i u svakom trenutku ćemo biti spremni da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji - rekla je Brnabićeva na konferenciji za novinare povodom dvije godine rada Vlade Srbije.

Ona je napomenula da je Beograd sedam mjeseci upozoravao, ali nažalost to nije shvaćeno ozbiljno od strane međunarodne zajednice.

- Osim vebalnih poziva da se ukinu takse ništa više nije urađeno iako je mnogo toga moglo konkretno da se uradi - rekla je ona.

Brnabićeva je navela da je zato došlo i do toga da su prekinuti alternativni pravci snabdijevanja namirnicama na sjeveru Kosmeta, a u posljednje vrijeme je čak došlo i do pucanja u kamione i kombije koji su prevozili hranu i lijekove, a niko ne to ne reaguje.

- Mislim da je ovo samo posljedica svega onoga o čemu smo pričali sedam mjeseci - rekla je ona.

Brnabićeva je istakla da je nevjerovatno da se dozvoli da danas u Evropi žive građani koji nemaju pravo da kupuju određene namirnice zato što te namirnice imaju etničku i nacionalu osnovu.

- To nije Evropa kojoj ja želim da pripadam. Јa se samo ponovo nadam da će Evropa da reaguje, da će da reaguju i SAD, ali nisam sigurna da imamo neke naročite osnove da očekujemo to - istakla je Brnabićeva.

( RTRS)