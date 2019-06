Ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori uveliko je počela, svakodnevno se povećava i broj turista, a samim tim i prihodi od turizma, pokazuju zvanični podaci nacionalne i lokalnih turističkih organizacija.

Foto: AA

Nakon kišnog maja, lijepo vrijeme u junu značajno je popravilo početak ljetnje sezone na crnogorskom primorju. Hotelski kapaciteti u Budvi, Baru, Ulcinju, Herceg Novom, Kotoru i Tivtu svakim danom sve su popunjeniji, a na crnogorskim drumovima već se stvaraju velike kolone vozila, koje ukazuju da je sezona uveliko u jeku.



Podaci Nacionalne turističke organizacije pokazuju da u Crnoj Gori trenutno boravi oko 90.000 turista, što je osam odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Od početka godine najbrojniji su turisti iz Njemačke, kao i turisti iz Srbije, Albanije i Rusije.



Da je turizam glavna privredna grana Crne Gore, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. Prihodi od inostranih turista u prvom kvartalu tekuće godine iznosili su oko 47 miliona eura, što predstavlja rast od 7,9 posto u odnosu na isti period prošle godine.



Posebnu dimenziju crnogorskom turizmu daje takozvani kruzing turizam, po čemu je Kotor prepoznatljiv. Od početka godine, u Luku Kotor su uplovila 103 broda, što je za četvrtinu više u odnosu na prošlu godinu.



“U Kotoru trenutno boravi 5.200 turista, što je devet odsto više u odnosu na isti dan 2018. godine. Broj putnika koje su doveli brodovi koji su uplovili u kotorsku luku od početka godine do danas iznosi više od 150.000. Riječ je o putnicima koji u okviru izleta koje su im organizovale agencije posjećuju i druge destinacije (Cetinje, Budvu, Lovćen), tako da samo dio njih pripada izletnicima koji su posjetili Kotor”, rečeno je za Anadolu Agency (AA) iz TO Kotor.



Od početka godine u Kotor je uplovilo nešto više od 300 jahti, što je na prošlogodišnjem nivou.



“Kotor je destinacija izletničkog turizma u kojoj je tokom prošle godine Kotor posjetilo nešto više od 502.000, dok je duži boravak sa ostvarenim noćenjima imalo 89.000 turista. Prvih šest mjeseci ove godine već ukazuju na još veću posjećenost u odnosu na prethodnu sezonu koja je bila odlična, tako da se do kraja godine očekuje rekordni rezultati”, navode iz TO Kotor.



Prema zvaničnim brojkama, trenutno najviše gostiju boravi u Budvi, Herceg Novom, Baru i Ulcinju.



U Budvi trenutno boravi blizu 29.000 turista, najvećim dijelom stranaca, navode iz Turističke organizacije Budva (TOB).



U Tivtu, u svim vidovima smještaja boravi 5.700 gostiju, što je 26 posto više nego u istom periodu prošle godine.



Cijene na crnogorskom primorju na nivou su od prethodnih godina. U crnogorskoj metropoli turizma, Budvi, cijena u privatnom smještaju je od 15 eura po osobi, dok se u hotelima kreću od 25 eura u hotelima sa dvije zvjezdice, do više stotina eura za luksuzne hotele. Cijene ležaljki kreću se od pet do 15 eura, zajedno sa suncobranom, Cijene parkinga kreću se od 0,80 eura po satu.



Novina na crnogorskim plažama od ove sezone je da poslije 17 časova nema naplate mobilijara na svim plažama koje nijesu hotelske, dok je devet kupališta u potpunosti bez plažnog mobilijara.





(AA)