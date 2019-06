U centru Beograda održan je 30. protest pod nazivom "1 od 5 miliona", s kog su govornici pozvali na bojkot izbora ukoliko se ne ispune zahtjevi protesta.

Foto: N1

Građani kažu da razloga za protestovanje definitivno nema manje u odnosu na zimu, kad ih je na ulicama bilo više.



Dodaju da je vlast nastavila da vrši institucionalnu represiju nad svima koji drugačije misle, da ih medijski ličnuje, zbog čega kažu da je njihova dužnost da se ovdje okupljaju.



Građanima se obratio jedan od organizatora Srđan Marković, zatim Srđan Milivojević, bivši akitivista "Otpora" i član DS, kao i Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke, koji je početkom ove nedjelje i privođen.



Nikola Jovanović izjavio je da su šestomjesečenim protestima postavljeni temelji nove Srbije i da će opozicija, ako izborni uslovi budu fer i demokratski, nastupiti zajedno i pobijediti.



"Nema šanse da ne pobijedimo, ako izbori budu fer i pošteni. Ako predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ne omogući fer i poštene izbore, svi ćemo ih bojkotovati, a on će se tako sam ispisati iz demokratskog života. Ostaće predsjednik samo za one koji mu u Sava centru aplaudiraju kao da im život od toga zavisi", rekao je Jovanović.



Ulazimo u jesen sa velikim kapitalom – dogovorom građana, istaknutih pojedinaca i opozicije i više nema nazad - sistem mora da se razmontira i napravi novi, naveo je Jovanović.



Jovanović je rekao da SNS više nikada neće pobijediti u Beogradu i da se građani i opozicija bore protiv sistema u kojem caruju, kako je naveo, ljudska glupost, pohlepa, bahatost i nesposobnost.



"Nisu naši pravi protivnici neki Vesići i Jovičići, oni su samo pojavni oblici jednog degenerisanog sistema. Oni su prošlost, a mi smo u prethodnih šest mjeseci postavili temelj jedne nove Srbije", naveo je Jovanović.



Jovanović je istakao da prioriteti po promjjeni vlasti neće biti "faraonski stadioni od 250 miliona eura", nego izgradnja infrastrukture, kako elementarne nepogode više ne bi uništavale imovinu građana.



Jedan od organizatora protesta "Jedan od pet miliona" Srđan Marković je kazao da je aktuelna vlast pokazala da joj ništa nije sveto, kao i da podržava i poziva na nasilje.



"Pozivam sve učesnike političkog života na bojkot", poručio je Marković.



Bivši aktivista "Otpora" Srđan Milivojević kazao je da su protesti, kako je ocijenio, upalili baklju slobode i da se Srbija ne može umiriti.



Milivojević je naveo da je u Srbiji poslije sedam mjeseci protesta situacija, kako je ocijenio, još gora.



"Cela Srbija danas je Brus, Kruševac, Grocka, i Srbija je postala favela u kojoj caruje Srpska napredna stranka", rekao je Milivojević.



Glumac Branislav Lečić poručio je Vučiću da ispuni zahtjeve protesta ili će, kako je naveo, Vučić ići sam na izbore.



Nakon govora, održana je protestna šetnja od Terazija, preko Trga Nikole Pašića, pored zgrade Politike do RTS.



Protest je završen ispred RTS gdje su učesnici pozvali zaposlene na javnom servisu da se, kako su naveli, oslobode straha, prenosi Beta.



Ispred zgrade RTS-a organizatori su poručili da je uloga građana da opominju vlast, da kažu slobodno šta misle, ali i da se pobune kada nešto nije u redu.



(24sata.info)