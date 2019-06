Facebookom se danas širi snimka malih splitskih nogometaša koji na terenu urlaju "Za dom spremni".

Foto: Screenshot

Snimku je na svojoj Facebook stranici objavio saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin, a na njoj se vidi kako djeca, uz koju na terenu stoji stariji sijedi gospodin (najvjerojatnije trener momčadi), uzvikuju ustaški pozdrav.



Kako doznajemo, radi se o pomlatku Nogometnog kluba NK Poljičanin 1921 iz Srinjina, mjesta koje se nalazi između Splita i Omiša.



Na snimci se vidi kako stariji gospodin, vjerojatno trener, i jedan od dječaka ostalima daju upute na koji način će vikati ustaški pozdrav, prenosi Index.



"On viče Za dom, mi spremni", kaže dječak nakon čega mu se pridružuje ostatak ekipe.



Nakon što smo utvrdili da se radi o mlađim kategorijama NK Poljičanin, nazvali smo predsjednika kluba Nikolu Mužinića.



Rekli smo mu da se internetom širi snimka na kojoj djeca iz njegova kluba viču "Za dom spremni".



"Da za dom nismo bili spremni, doma imali ne bi", rekao nam je Mužinić na to.



Pitali smo ga može li nam dati ime starijeg gospodina koji je na snimci s djecom, na što se Mužinić samo nasmijao i ponovio: "Da za dom nismo bili spremni, doma imali ne bi."



Otkrio nam je da je snimka nastala ovih dana u Barceloni, gdje djeca nastupaju na turniru za godišta od 2006. do 2009. Znači, riječ je o djeci starosti od 10 do 13 godina.



"Odigrali smo finale protiv srpske djece. Djeca su se međusobno družila. Srpska djeca su nosila hrvatsku zastavu, a naša djeca srpsku", rekao nam je Mužinić.



Kad smo ga upitali što mu znači "da za dom nismo bili spremni, doma imali ne bi", Mužinić se opet nasmijao i još jednom ponovio istu rečenicu.



Da rezimiramo, djeca iz Dalmacije, starosti od 10 do 13 godina, pobjedu u finalnoj utakmici turnira u Barceloni, koju su igrali protiv djece iz Srbije, proslavila su urlajući ustaški pozdrav, a sve uz nadzor i poticanje nadležnih osoba iz kluba, prenosi Index.





(24sata.info)