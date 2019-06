Srbija je u petak dobila treću međunarodnu zračnu luku, mješoviti vojno-civilni aerodrom "Morava" koji je, u nazočnosti srbijanskog državnog vrha, službeno otvoren za civilni promet.

Foto: 24sata.info

"Danas je ostvareno ono što smo zacrtali - stvara se nova Srbija, zemlja rada, koja pobjeđuje i vrijeme je da se na tu uspješnu Srbiju - Srbiju pobjeda, a ne poraza - naviknu svi", rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na svečanosti otvaranja zračne luke "Morava" kod grada Kraljeva.



On je rekao da je zračna luka "Morava" od danas "novo mjesto, jedno od mnogih s kojih Srbija može u nebo, ali do novih destinacija, ciljeva i rezultata".



Podsjetivši da je danas Vidovdan, vjerski praznik i datum koji je od Kosovske bitke i u kasnijim razdobljima, obilježio noviju povijest Srbije, Vučić je rekao da se, osim Vidovdana od prije 630 godina, danas na tv-kanalima može vidjeti govor Slobodana Miloševića s Gazimestana.



Miloševićev govor na Gazimestanu 1989., u povodu obilježavanja 600. obljetnice Kosovke bitke, u novijoj se povijesti tumači kao otvaranje procesa jačanja srpskog nacionalizma koji je doveo do raspada bivše Jugoslavije.



"Ako pogledate šta smo poslije svega toga prešli i gdje se nalazimo, čini mi se da ćemo lako izvući pouke za budućnost", rekao je Vučić.



On je poručio kako Srbiji treba da ubuduće "hladne glave" pristupa rješavanju problema.



"Želimo biti u miru sa svima... Srbija je danas vlak koji hoće ići u budućnost. Mi znamo da je taj put dugačak. I osnovna razlika između onog vremena u kome smo vjerovali samo u svoje ratničke sposobnositi i ovog u kome znamo raditi jest činjenica da Srbija više ne gubi", naglasio je Vučić, prenosi Hina.



Donedavno vojni aerodrom Lađevci kod Kraljeva do sada je koristila vojska Srbije, prilagođen je za putničke zrakoplove tipa ATR, te Boieng 737, a kako je najavljeno od iduće godine na "Moravu" će moći slijetati i zrakopolovi Airbus.





(FENA)