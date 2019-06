Izjava talijanskog ministra vanjskih poslova Mattea Salvinija da bi Italija na istočnoj granici sa Slovenijom mogla postaviti fizičke prepreke ako se dolasci ilegalnih migranata u Italiju balkanskom rutom ne zaustave uznemirila je Ljubljanu s obzirom da bi početkom idućeg tjedna na zajedničkoj granici trebale početi djelovati mješovite ophodnje dviju policija, s ciljem zaustavljanja ilegalnih migracija.

Komentirajući nastojanja svoje vlade da zaustavi migracije, ne samo na sredozemnoj ruti nego i na granici sa Slovenijom, Salvini je kazao da migranti preko Slovenije na područje oko Trsta i Gorizije dolaze pješice, što bi trebale spriječiti mješovite ophodnje talijanske i slovenske policije.



"No, ako to ne bude dovoljno na granicu ćemo postaviti zaštitne barijere", kazao je u četvrtak Salvini u Trevigliu, prenijela je Slovenska tiskovna agencija STA.



Čelnik desničarske stranke Lega koja dominira u sadašnjoj koalicijskoj vladi, dodao je da granice i postoje zato da se zaštite.



"Toliko naših predaka je dalo život na rijeci Piavi, da granicu ne bi prelazili tuđinci, a danas ih sami tražimo brodovima", kazao je Salvini, govoreći o nacionalnom sentimentu Talijana iz vremena Prvog svjetskog rata i oštru politiku sadašnje talijanske vlade prema nevladinim organizacijama koje kupe ilegalne migrante na Sredozemlju i nastoje ih iskrcati u Italiji.



Na Salvinijevo spominjanje mogućih fizičkih prepreka na granici sa Slovenijom koja je kao i Italija članica Schengenskog prostora reagirao je ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar rekavši da za to neće biti potrebe jer Slovenija drži pod kontrolom ilegalni migrantski tok na svojoj granici s Hrvatskom koja je u tom dijelu i južna granica Schengena.



Ako bi do postavljanja fizičkih prepreka na granici ipak došlo, Slovenija bi se našla u velikom sigurnosnom riziku i mogla postati "hot spot" za migrante koji ne bi mogli dalje na zapad i Sjever, iznio je u razgovoru za Slovenski radio Marjan Miklavčič, stručnjak za sigurnost i bivši načelnik vojne obavještajne službe.



U tom bi slučaju za Sloveniju nastali sigurnosni rizici jer bi vrlo brzo mogla postati "džep" za ilegalne migrante na njihovoj ruti prema bogatijim europskim državama, kazao je Miklavčič, ocijenivši da bi u tom slučaju u Sloveniji moglo "zaglaviti" i do pet tisuća migranata, mnogo više od broja o kojem bi država mogla skrbiti.



U slučaju da dođe do toga, Slovenija bi odmah trebala ojačati zaštitu granice s Hrvatskom, ocijenio je Miklavčič, prenosi Hina.





