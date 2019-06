Pobjeda Marije Pejčinović Burić je svojevrsna pobjeda srednje, istočne i jugoistočne Europe.

Andrej Plenković / 24sata.info

Ona je prva glavna tajnica Vijeća Europe uopće koja dolazi iz našega dijela kontinenta i to je enormno postignuće na koje svi možemo biti ponosni, rekao je hrvatski premijer Plenković na početku današnje sjednice Vlade.



Plenković je istaknuo kako je jučer u Strasbourgu potpredsjednica hrvatske Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić izabrana za glavnu tajnicu Vijeća Europe (VE).



“Čestitam joj u ime cijele Vlade, u ime cijele države, jer zaista je to fantastično postignuće Republike Hrvatske, najveći međunarodni, politički i diplomatski uspjeh kada je riječ o izboru bilo kojeg predstavnika Republike Hrvatske u posljednjih tridesetak godina”, rekao je hrvatski premijer.



Istaknuo je kako je Pejčinović Burić dobila snažnu potporu od zastupnika u Parlamentarnoj skupštini VE.



“Možemo biti ponosni na međunarodni položaj i ugled Hrvatske u vanjskopolitičkom smislu, u međunarodnim odnosima i vrijednostima koje dijelimo. Pobjeda Marije Pejčinović Burić je svojevrsna pobjeda srednje, istočne i jugoistočne Europe. Ona je prva glavna tajnica Vijeća Europe uopće koja dolazi iz našega dijela kontinenta i to je enormno postignuće na koje svi možemo biti ponosni”, rekao je Plenković.



Pohvalio je jučerašnji pozdravni govor Pejčinović Burić te ustvrdio kako je pokazala kako je stanju premostiti političke razlike širokih političkih skupina.



Na kraju premijerovog obraćanja, ministri u vladi su aplauzom čestitali odsutnoj kolegici Pejčinović Burić na izboru za ovu visoku i odgovornu dužnost.



Hrvatska ministrica Pejčinović Burić dužnost glavne tajnice VE-a preuzet će od 15. listopada ove godine.



Republika Hrvatska je članica Vijeća Europe od 1996. godine.





