Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić ponovio je u srijedu da će Srbija na kratak rok morati naći način da stanovništvo na Kosovu ne oskudijeva s osnovnim životnim namirnicama, zbog takse koju je krajem prošle godine uvela Priština na robu iz središnje Srbije.

Foto: 24sata.info

On je još jednom pozvao Bruxelles i Washington da učine dodatni napor da se takse ukinu, time što će izvršiti pritisak na Prištinu, prenose beogradski mediji.



-Vlada mora žurno da reagira da stanovništvo dobije sve što je potrebno, a u diplomatskom smislu ovaj problem moramo da internacionaliziramo i ukažemo na besmislenost taksi koje su možda nekome donijele političke poene - kazao je on novinarima na Zlatiboru.



Prema izvješću ljudi s terena, koji su jutros obilazili supermarkete i prodavnice, zaliha ima do kraja nedjelje.



Po riječima Ljajića, najakutniji je nedostatak mlijeka i određenih mliječnih proizvoda, a postoji i deficit voća i povrća.



On je podsjetio da je uvođenje taksi doprinijelo gubitcima srpskom gospodarstvu.



-Imali smo 2.662 poduzeća koja su prodavala robu na Kosovu, a sada ih nema ni desetak- konstatirao je Ljajić.



Dodao je da štetu ne trpi samo gospodarsrstvo u užoj Srbiji, već i građani na Kosovu koji plaćaju robu skuplje nego ranije.





(FENA)