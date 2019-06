Zbog curenja opasnog plina dio otoka Rab u Hrvatskoj jučer je evakuisan, a ni danas situacija nije mnogo bolja.

Otok Rab / 24sata.info

"Radi se čišćenje zemljišta, zaliha nakupljenog plina kroz komunalnu infrastrukturu, to sve pratimo i sigurnosnim metodama možemo samo poboljšati da se taj plin što prije raščisti. Mjerimo cijelo vrijeme i to je to", rekao je zapovjednik DVD-a Rab Milivoje Ličina.



"Nažalost ne jer ne znamo istečenu količinu koja je ušla u zemljanu površinu. Plin se otpušta iz zemlje, a mi to pokušavamo održati na nekom nivou gledajući sigurnost građana", kazao je.



"Jako je opasno. Plin propan butan je dosta opasan i ima nisku granicu eksplozivnosti", rekao je Ličina, prenosi Index.



"Ispod gradske jezgre je jezero plina"



Podsjetimo, u ponedjeljak u večernjim satima utvrđena je prisutnost plina na području povijesne gradske jezgre, i to oko dijela Kaldanca (Hotel Arbiana, Plovanova ulica, Ulica biskupa Draga). Na terenu su policija, vatrogasci i rapska civilna zaštita. Ličina nam je jučer rekao kako je došlo do puknuća plinskog cjevovoda i kroz tu je rupu plin iscurio u zemlju. "Mi ispod gradske jezgre imamo jezero plina. Uspjeli smo ograničiti kretanje i sad možemo samo čekati da priroda odradi svoje i da se ta koncentracija očisti. Ozračujemo unutarnje otvore, kanalizacijske otvore i konstantno mjerimo koncentraciju plina. Koristimo i nadtlačne uređaje", rekao je.



Stožer civilne zaštite grada Raba kontinuirano prati situaciju, koordinira sa svim službama na terenu te će o daljnjem razvoju situacije obavijestiti javnost, poručili su iz Stožera civilne zaštite grada Raba.



(24sata.info)