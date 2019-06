Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je nadu da će ratifikacija protokola o pristupanju Sjeverne Makedonije tom vojnom savezu biti završena do decembra, tako da bi ona mogla da postane punopravna članica na predstojećem samitu u Londonu, prenosi portal a1on.

Jens Stoltenberg / 24sata.info

"Svi saveznici su potpisali pristupni protokol u februaru nakon čega je počela ratifikacija u nacionalnim parlamentima koja ide dosta brzo. Bilo bi dobro ako se to završi do decembra kada će se u Londonu sastati lideri zemalja-članica Alijanse", istakao je Stoltenberg.



On je naglasio da Sjeverna Makedonija ispunjava standarde za učlanjenje u NATO i ponovo je pohvalio premijere Grčke i Makedonije zbog hrabrosti iskazane u rješavanja spora oko imena.



Učlanjenje Sjeverne Makedonije u NATO predstavlja i signal da politika otvorenih vrata uspješno funkcioniše.



"Proširenje NATO-a velika je uspješna priča koja je pomogla u širenju prospreriteta, stabilnosti i demokratije u Evropi", istakao je generalni sekretar NATO-a.



Na dnevnom redu sutrašnjeg sastanka ministara odbrane zemalja-članica NATO-a biće budžetska pitanja i dostizanje dva odsto od BDP-a za odbrambene svrhe koje zemlje-članice moraju da dostignu do 2024. godine.



Ministri će razgovarati i o sporu s Rusijom oko nuklearnog oružja.



Na sastanku će učestvovati i ministarka odbrane Sjeverne Makedonije Radmila Šekerinska.





(24sata.info)