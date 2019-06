Odgoda summita u Parizu predstavlja poraz, ali najmanje poraz Srbije, ocijenio je u nedjelju srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić.

Ivica Dačić / 24sata.info

Komentirajući otkazivanje pariškog sastanka na kojem su poslije nedavnog neuspjeha u Berlinu ponovno trebali sjesti za stol čelnici Beograda i Prištine, Dačić je rekao za provladinu komercijalnu televiziju Pink kako je kosovski predsjednik Hashim Thaci "točno definirao situaciju" ocjenom da je to poraz za Kosovo, prenosi Hina.



Dačić kaže da je Kosovo označeno kao krivac za odgađanje skupa koji su u Parizu namjeravali organizirati francuski šef države Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel.



Također je rekao za TV Pink da ni Bruxelles ni Washington nisu jako tužni zbog odgode sastanka.



"To govori o tome da SAD ovo vide kao dokaz da se bez njih ništa ne može završiti. Sada oni koji su pokušali organizirati ovaj sastanak vide da to nije lako", ocijenio je Dačić. Dodao je da je u ovom trenutku prerano reći kada će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine i kakav bi mogao biti razvoj događaja.



"Postoje mnoge druge teme kojima se europski lideri bave, a jedna od njih je izbor novih europskih institucija", kazao je Dačić.



Srbijanski šef diplomacije drži kako je summit odgođen jer Macron nije želio dopustiti da mu kosovski premijer Ramush Haradinaj "lupi pljusku usred Pariza kao u Berlinu“ gdje je, po Dačićevoj ocjeni, ponizio Merkel i Macrona pitanjem tko će Prištini jamčiti viznu liberalizaciju koju su njih dvoje ponudili u zamjenu za ukidanje pristojbi na robu iz Srbije i povratak dijalogu.



"Oni su mu u zamjenu za pristojbe ponudili da Kosovo dobije viznu liberalizaciju i da pomognu na putu ka EU. Haradinaj ih je potcjenjivački pitao tko će mu to jamčiti. Htio je reći da mu treba malo jači jamac nego što su oni (Merkel i Macron)", rekao je je Dačić.



Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovio je u nedjelju kako žali što neće biti summita u Parizu, ocijenivši da je Priština shvatila da se Srbiji "žuri u ekonomski napredak" i da je u tome može ometati ucjenama i odgađanjem potrage za rješenjem.



Od Beograda traže priznanje a ništa ne nude i zbog toga se rješavanje kosovskog pitanja samo odgađa, usporavajući Srbiju u razvoju, rekao je Vučić novinarima tijekom posjeta gradilištu velikog investicijskog projekta Beograd na vodi.



Poslije neuspjelog pokušaja Merkel i Macrona da koncem svibnja u Berlinu na skupu vođa zapadnog Balkana potaknu nastavak dijaloga Beograda i Prištine, novi sastanak bio je zakazan za početak srpnja u Parizu, ali je u petak potvrđeno da je odgođen jer nisu stečeni uvjeti za njegovo održavanje.





(FENA)