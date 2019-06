Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da Srbija nije odustala od uvođenja protumjera Prištini zbog pristojbi od 100 posto na uvoz robe iz Srbije, prenosi Beta.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je nakon obilaska radova na uređenju parka u naselju Beograd na vodi istaknuo kako će protumjere biti uvedene ako ne dođe do pomaka u razgovorima s Prištinom.



"To nije pitanje dnevnih prijetnji ili nekog oročavanja. Nekad to kažete u nadi da nećete morati to učiniti. Razgovarat ćemo sa svim međunarodnim partnerima, ali ako budemo primorani, ako ne bude pomaka, morat ćemo to uraditi, kazao je Vučić.



Komentirajući ocjene pojedinih američkih dužnosnika da je Priština imala pravo na uvođenje pristojbi jer je Srbija radila na povlačenju priznanja kosovske neovisnosti, Vučić je kazao kako Srbija nikada nije potpisala sporazum ili ugovor, niti je prihvaćeno usmeno da neće raditi na povlačenju priznanja.



"To je naš posao, Srbija nije priznala neovisnost Kosova, a došli smo do toga da 13 zemalja povuče priznanje. Oni vide da se nama žuri zbog ogromnog zamaha i mogućnosti za ekonomski rast i zato ucjenjuju i traže da priznamo Kosovo", ustvrdio je srbijanski predsjednik.





(FENA)