Požar, koji je danas izbio u postrojenju "Zagrebpetrola" u Grubišinom Polju kod Virovitice, lokalizovan je i, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih, javili su hrvatski mediji.

Foto: Ivica Galovic / PIXSELL

Komandant vatrogasne jedinice Bjelovarsko-bilogorske županije Željko Mesec rekao je da je požar pod nadzorom, da je krenula sanacija i da ljudi nemaju razloga za zabrinutost.



"To je nadzemno skladište, u bačvama i posudama su zapaljive tekućine, ali nema nikakve opasnosti, koliko smo primijetili. Crni dim je bio od guma", rekao je Mesec.



Gradonačelnik Grubišnog Polja Zlatko Mađeruh rekao je da je požarište pod kontrolom i da nema novih ugrožavanja u smislu eksplozije, jer se radi o naftnim derivatima.



"Mislim da je to sve spašeno, jedino je zagađeno dimom. Srećom, duvao je istočni vjetar, pa nije išlo prema urbanoj sredini nego prema šumi", kaže Mađeruh.



Policija je u 13.47 čaova zaprimila dojavu o požaru u objektu preduzeća "Zagrebpetrol", koje se bavi čišćenjem rezervoara, skupljanjem opasnog otpada i prevozom naftnih derivata.



Direktor "Zagrebpetrola" Davor Prohaska rekao je ranije da je uvjeren da je požar podmetnut, jer se u halu nije moglo ući.



"Vjerujem da je piroman ušao u skladište sa zadnje strane, gdje je šuma. Imam videonadzor i službu obezbjeđenja 24 sata. Pripadnik obezbjeđenja svakih 20 minuta do pola sata obilazi postrojenje. Od 2002. godine kad je izgrađeno, pa do danas nismo imali nikakvih problema", rekao je Prohaska.



On je naglasio da je izgorjelo 10 skladišta s motornim uljem, čijom preradom se bave, kao i mnogo plastike.



Tačan uzrok vatrene stihije biće otkriven po završetku policijskog uviđaja.





