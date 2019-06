Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev najavio je rekonstrukciju vlade i smjenu osam ministara i više od 20 direktora javnih institucija, umjesto prijevremenih parlamentarnih izbora.

Zoran Zaev je, poslije sjednice Centralnog odbora SDSM-a u Ohridu, istakao da nema razloga za održavanje prijevremenih izbora jer je izvjesno dobijanje datuma za početak pregovora sa EU , prenosi MIA.



Iako se taj datum očekuje ovog mjeseca, zbog odlaganja rasprave u njemačkom Bundestagu vjeruje se da će Sjeverna Makedonija datum dobiti najkasnije do oktobra, prenosi Tanjug.



Zaev je naveo da vlada treba da završi mandat kako bi se fokusirala na integrativne procese zemlje, kao što je članstvo u NATO.



Objasnio je da je prvi koncept rekonstrukcije vlade, koji ne isključuje mogućnost prevremenih izbora, bio upućen državama članicama EU, koje su, kako je rekao, dužne da odrede datum početka pregovora.



Najavljuje da će imena novih ministara biti poznata do kraja nedjelje, a da će rekonstrukcija formalno biti završena do kraja mjeseca.



