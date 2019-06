Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, izjavio je da strahuje da Hrvati čine sve kako ga ne bi pustili na slobodu krajem marta sljedeće godine.

Kapetan Dragan / 24sata.info

Vasiljković je za Večernje Novosti, preko svog advokata Slađane Čanković, negirao navode da je kontaktirao sa medijima, objasnivši da se više od tri sedmice nalazi u samici zatvorskog kompleksa Lepoglava pod optužbom da je prekršio zatvorska pravila zbog privatnog pisma Draganu Palibrku, koje je on proslijedio javnosti.



"Nisam kriv, nisam kontaktirao sa medijima, niti sam im se javno obraćao", rekao je Vasiljković i poručio da će na drugoj raspravi dokazati da nije učinio nikakav prekršaj, prenosi Tanjug.



Kapetan Dragan je i na prvom saslušanju izjavio da se ne osjeća krivim i da je sve iskonstruisano.



"Novosti" navode da je upravu zatvora najviše iritiralo to što je u privatnom pismu Vasiljković naveo da je "Lepoglava nacistički logor", a da je razlog za takvu njegovu konstataciju prije svega to što je smješten u odjeljenje gdje su samo Srbi osuđeni za ratne zločine.



Vasiljković bi trebalo da izađe iz hrvatskog zatvora 20. marta sljedeće godine, u trenutku kada bude odslužio 13,5 godina zatvora.



