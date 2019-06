Predsjednik Lige socijadelmokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da je činjenica da je poslije 1918. godine praktično kompletna imovina Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) postala imovina Srpske pravoslavne crkve (SPC) i založio se za "ispravljanje historijske nepravde" i za vraćanje oduzete imovine.

"Ne vratiti Crnoj Gori imovinu iz 1918. godine bila bi historijska nepravda. Riječ je o tome da se imovina koja je oduzeta 'na sablju' 1918. godine vrati vlasnicima - državi Crnoj Gori", rekao je Čanak za Dnevne novine iz Podgorice.



Dodao je da ne razumije šta je tu sporno.



"Niko ne brani SPC-u da napravi nove hramove. Hongkong je Britanija vratila Kini poslije 99 godina, zašto ne bi SPC vratila CPC-u, odnosno crnogorskoj državi, ono što joj je oduzeto ukidanjem crnogorske državnosti 1918. godine. Ne vratiti Crnoj Gori imovinu iz 1918. godine bila bi historijska nepravda. I to je sve", poručio je Čanak, prenosi Beta.



Ocijenio je da pokušaji politizacije tog pitanja mogu biti "izuzetno opasni", jer otvaraju linije podjela koje ne donose korist nikome.



"Što se tiče otpora Srbije i SPC-a usvajanju zakona o vjerskim slobodama u Crnoj Gori, tu vidim dvije stvari. Sa jedne strane riječ je o imovini, a sa druge o političkom uticaju. Kada dođemo do tog pitanja vidjet ćemo da je SPC, na moju veliku žalost, koristila i Miloševiću i svima koji su širili ideju ne samo velike Srbije, nego i opravdavala niz potpuno anticivilizacijskih postupaka u toku '90. godina prošlog vijeka, na način koji je potpuno nedopustiv", kazao je Čanak.



Ocijenio je da je priča o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i obnovi njene autokefalnosti "rak rana" u odnosima Srbije i Crne Gore i dodao da je glavni razlog za to "netačno tumačenje i poimanje srpstva".



