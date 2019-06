Okupljanje građana u okviru protesta "1 od 5 miliona" ove subote počelo je oko 19 časova ispred Terazijske česme, a najavljeno je da će građani šetati do zgrade Rektorata, na Studentskom trgu.

Foto: RAS Srbija

Okupljenima se obratio student Dejan Bagarić koji je napadnut prošle subote nakon protesta "1 od 5 miliona" u tom gradu. On je naveo da se nasilje u našem društvu dešava sistematski godinama, nad medijima institucijama, zdravim razumom i inteligencijom. On naveo da je bio svestan da bavljenje aktivizmom nosi određenu opasnost, što se, kako je rekao, dokazalo napadom na Borka Stefanovića i još nekoliko puta tokom trajanja protesta.



- Svaka solidarnost nekom u državi smeta, pa su pretučena dva momka koja nemaju veze sa protestom, već su iz druge, solidarne organizacije. Država nam postaje privatna - zaključio je on.



Okupljenima se obratio i profesor Uroš Nedeljković.



-Izražavam divljenje što istrajavate u protestima. Kao član akademske zajednice javno osuđujem prebijanje studenta u kampusu univerziteta u Novom Sadu. Peticiju koju smo pokrenuli do sada je potpisalo 517 ljudi i njome zahtjevamo od nadležnih da nađu počinioce. Da li ćemo dozvoliti da tuku naše studente, studente koji su osvešćeni i pomažu one najugroženije. Moramo istrajati protiv prostakluka ispod svakog nivoa -poručio je profesor.



Govorio je i glumac Branislav Lečić.



-Niko ne može da prekine ove proteste, niko, jer su oni počeli vašom voljom. Takva stvar je nemoguća. Kad se ispune naši zahtjevi, a zna se koji su: oslobađanje barem jednog medija i fer izbori, tada će kolone šetača postati kolone glasača koji će ići ka glasačkim kutijama. Naše je da istrajemo i budemo uporni - rekao je on, prenosi Blic.rs.



Današnji, 28. protest po redu, posvećen je prebijanju studenata, napominju organizatori i dodaju da će se od Terazijske česme kretati sljedećom rutom: Prizrenskom ulicom, preko Zelenog venca, zatim Brankovom, Pop-Lukinom, Pariskom i Uzun Mirkovom ulicom.



(24sata.info)