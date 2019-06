Balkanska ruta je navodno zatvorena. Ali migranti i izbjeglice sa Bliskog istoka te iz Azije i Afrike i dalje prolaze kroz Balkan na svom putu do zapadne Evrope. Mnogi se žale na brutalnost policije.

Prema procjenama UNHCR-a, u aprilu ove godine u Srbiji je registrovano oko 3.600 imigranata i izbjeglica, uglavnom iz Avganistana i Irana.

U BiH je prošle godine registrovano njih 25.000, iako ih je svega 3.500 odlučilo da ostane u zemlji dok je ostatak prešao u Hrvatsku.

Udruženje "No Name Kitchen" (NNK) i nevladine organizacije koje pomažu migrantima i izbjeglicama tvrde da je policijsko nasilje u porastu.

U razdoblju između maja 2017. i maja 2018. NNK je zabilježio 215 slučajeva prisilnog vraćanja u Srbiju od strane hrvatske policije, od čega je u 45% slučajeva korišteno fizičko nasilje.

U periodu između maja 2017. i decembra 2018. došlo je do 141 slučaja prisilnog vraćanja iz Hrvatske u BiH, od čega je, kako tvrde, 84% bilo nasilno.

Hrvatske vlasti poriču policijsko nasilje nad migrantima i izbjeglicama te govore o lažnim optužbama usmjerenim protiv Hrvatske i njenih vlasti.

Novinari BIRN-a razgovarali su s nekoliko izbjeglica i migranata u Srbiji, BiH i Sloveniji, a oni su im opisali svoja iskustva s hrvatskom policijom.

Jedan od njih, Muhamed iz Tunisa, pokazao je povrede. Rekao je da je policijsko nasilje trajalo deset minuta.

Evo priča nekoliko migranata s kojima je razgovarao BIRN.

Ahmed: "Glasno puštaju muziku i jednog po jednog počinju da nas tuku. I to električnim palicama", izjavio je Marokanac Ahmed, smješten u izbjegličkom logoru u Šidu, kojeg je hrvatska policija već nekoliko puta prisilno vratila u Srbiju.

"Uhvate me, pretuku me i vrate me nazad. Izađu iz auta i rade tako dok ne počnete da jaučete i niko vas ne čuje", dodao je on.

Ali: "Policija nema srca"

Ali je u aprilu uspio da pređe u Hrvatsku iz BiH sa grupom prijatelja te je hodao šest dana u pravcu Slovenije.

"Policajci su nas uhvatili, odveli u policijsku stanicu kao zatvorenike i tukli nas", rekao je novinarima BIRN-a u Bihaću, prenosi "Index.hr".

"Policija nema srca i užasno je što ne žele da vide da smo i mi ljudi", rekao je on.

Nue: "Nemam državu"

Neki od ispitanih bježe u Evropu zbog represije u svojim zemljama.

Nue, Palestinac takođe smješten u Šidu, izjavio je:

"Nemam državu jer sam iz Palestine. Njih nije bilo briga za to što je moja žena bila u devetom mjesecu trudnoće. Nikad nisam vidio takve ljude bez imalo ljudskih kvaliteta".

Muhamed: "Stare i nove povrede"

Tunižanin Muhamed u Srbiji je već šest nedjelja, a policijsko nasilje na granici s Hrvatskom pretrpio je, kako tvrdi, u više navrata.

"Sve su mi učinili, svaki put. Pogledajte, ovo su stare, a ovo nove povrede", ispričao je on pokazujući na povrede za koje tvrdi da su mu nanijeli hrvatski policajci.

Halid: "Bilo je neophodno"

Halid iz Eritreje rekao je da je čak osam puta bio deportovan u BiH iz Hrvatske te da je u Sloveniju došao pješke.

Iako lično nije doživio nasilje, zna mnoge koji jesu.

"Moramo se izvinjavati ljudima što prolazimo kroz njihovu zemlju...To je bilo neophodno", ispričao je Halid.

(Vijesti.ba / NN)