Bivši američki predsjednik Bill Clinton i državna sekretarka u vrijeme njegovog drugog mandata Madeleine Albright stigli su u Prištinu povodom obilježavanja 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo. On je poslije sastanka sa Hašimom Tačijem poručio da Kosovo zaslužuje da bude članica EU i NATO.

Bivšeg američkog predsjednika na Kosovu dočekao je ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli, koji mu je na društvenim mrežama poželio dobrodošlicu.



"Dobro došli nazad predsjedniče Clinton. Kosovo danas je vaša uspješna priča o izgradnji države. Vaše vodstvo prije dvadeset godina protiv tiranije u korist slobode i demokratije bilo je ključno za otvaranje novog poglavlja u ljudskoj historiji. Dali ste međunarodnom pravu i politici humanu dimenziju."



"Cijeli svijet danas, sa svim svojim nemirima, može da gleda na Kosovo kao na primjer demokratije koja je posvećena unaprijeđenju, rastu i mirnom životu sa susjedima, što je nešto na čemu svaka zemlja, mala ili velika, treba da radi van i unutar svojih granica", izjavio je Clinton.



Predsjednik Kosova Hašim Tači odlikovao je Clintona Ordenom slobode, a bivši američki predsjednik je poslije sastanka rekao da Kosovo ima dobru šansu da postavi dobar primjer cijelom svijetu za narednih 20 godina.



"Bit ću veoma ponosan činjenicom što sam sam se zadesio kao predsjednik SAD-a kada vam je bio potreban neko ko će da ustane i kaže - nema više etničkog čišćenja, nema više napuštanja domovina i ubijanja nevinih civila i da mora da postoji neki drugi bolji način", rekao je Clinton.



"Ali sve što smo uradili možda ne bi napravilo velike razlike da ljudi na Kosovu nisu odlučili da izgrade državu, da izgrade društvo, da izgrade funkcionalnu vladu, da ostave rat za sobom radi budućnosti. I na tome vam se zahvaljujem", kazao je Clinton.



On je dodao da ga to podsjeća na nešto u šta je vjerovao prije 20 godina, a to je da ispružena ruka "koja je bolja od stisnute pesnice u nezavisnom svijetu".



Clinton je poručio da Kosovo zaslužuje da bude u EU, u NATO, izražavajući zadovoljstvo što je njegov nasljednik George Bush priznao Kosovo.



"U veoma spornom političkom okruženju u Americi, čini se da ste jedna od rijetkih stvari oko koje se svi Amerikanci slažu", zaključio je Clinton.



Poslije sastanka koji je trajao oko pola sata iza zatvorenih vrata, Tači je odlikovao Clintona Ordenom slobode i izrazio veliku zahvalnost u ime institucija i naroda Kosova na "pravoj, historijskoj i humanoj odluci koju je donio 1999. za početak bombardovanja, a u cilju zaustavljanja etničkog čišćenja i omogućavanja povratka protjeranih građana svojim kućama", prenosi Beta.



"Danas, nakon 20 godina, Kosovo je nezavisno. Zahvalan što smo tokom svog tog putovanja bili zajedno sa vaša, a vaša podrška je bila od suštinskog značaja. Kosovo je zajednička uspješna priča i vi ste naš heroj", obratio je Tači Clintonu.



Američki gosti će u srijedu, 12. juna prisustvovati centralnoj svečanosti u centru Prištine i održati govor, a poslije toga, planirano je otkrivanje biste Madeleine Albright, a potom i obilazak spomenika Billa Clintona u Prištini.



NATO snage ušle su na Kosovo 12. juna 1999, nakon vazdušne kampanje NATO-a nad SRJ koja je trajala 78 dana. U to vrijeme predsjednik SAD-a bio je Bill Clinton.



