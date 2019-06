Kod Makarske je snimljen morski pas. Na snimci koju je objavila Facebook stranica Cro2Go vidi se prizor koji ni jedan kupač ne želi ugledati.

ilustracija / 24sata.info

Video je zapalio društvene mreže, mnogi tvrde da im više nije do kupanja, a neki su se našalili da je morsku neman netko naručio da tjera turiste.

Teško je reći o kojoj je vrsti u ovom slučaju riječ, a kako smo ranije pisali, zbog zagrijavanja mora u Jadranu su sve brojnije nove vrste, inače neuobičajene za naše podneblje. Dolaze za ribom i mi tu ništa ne možemo.

Prema podacima Shark Research Instituta koji takvu vrstu statistike vodi za cijeli svijet, od vremena vođenja službenih statistika, odnosno u posljednjih 150 godina, morski psi su odgovorni za smrt ukupno 11 kupača, od čega je na hrvatskom dijelu Jadrana stradalo njih devet.

U novije vrijeme bilježi se napad 10. kolovoza 1974. u 15 sati u Lokvi Rogoznici, gdje je pet metara dug veliki bijeli zgrabio 21-godišnjeg Nijemca Rolfa Schneidera. U pomoć mu je priskočio Talijan Vittorio Solinghi, hrabro napao psinu i čak izvukao mladića na obalu. Schneider je ostao bez dijela noge te je na plaži umro od iskrvarenja.

Nakon toga zabilježen je napad na slovenskog ronioca Damjana Peseka kod Visa 2008. Morski pas ugrizao ga je za lijevu nogu i gotovo ju je odgrizla, teško ozlijedivši arteriju i živce koji pokreću stopalo, ali život mu je spašen.

Inače, u Jadranu živi trideset vrsta morskih pasa, a većina ih je zaštićena. Tko se ogluši na zabranu njihovog lova, prema zakonu plaća i do 30 000 kuna kazne, navodi Morski svijet.

Najveći morski pas u Jadranu je psina golema, druga najveća riba na svijetu, koja može narasti i do 12 metara. Usprkos veličini, nije nimalo opasan za ljude jer se hrani mekušcima i beskralježnjacima. U Jadran povremeno zaluta i velika bijela psina no ne zadržava se dugo od kad u ovim vodama nema sredozemne medvjedice.

Modrulj je među najugroženijim vrstama na svijetu, a zaštićeni su i pas lisica, psina zmijozuba, mlat, pas tupan te glavonja i volonja. Trošiljka, žutuga i kučina većinom žive na otvorenome moru.

U Jadranu živi i najbrži morski pas na svijetu, pas kučak ili psa mako. Nekad vrlo čest u Jadranu, danas je i on zaštićen. Hrani se glavonošcima, sitnom ribom i tunama, a posebno voli hladno i umjereno toplo more pa ćemo ga teško susresti tijekom ljeta. Još je manje vjerojatno da ćemo susresti kostelja, najmanjega morskog psa u Jadranu, dugačkog tek 60 centimetara, jer živi na dubinama od 200 do 2000 metara.

