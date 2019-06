Gradski vijećnik u Trstu Lorenzo Giorgi smatra da su Istra, Kvarner i Dalmacija do Splita - italijanska područja.

Foto: 24sata.info

On je na svojoj Facebook stranici objavio fotografiju (prenio objavu sa službene stranice Talijanskog pokreta iredentista) na kojoj se vidi "silueta Italije", na italijanskoj zastavi, s tim da se granice te ilustracije protežu na istočnu obalu Jadrana i zahvataju navedena područja sve do Boke kotorske u Crnoj Gori.



Giorgi navodi da je to Italija i poručuje da se "ništa ne može smatrati gotovim dok se ne završi pravdom".







U reakciji na ovu objavu, hrvatski mediji podsjećaju da je nedavno i kandidat za predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, član stranke "Forza Italia", imao istu poruku.



Hrvatski portal Net.hr, citirajući objavu Giorgija, podsjeća da je ustaški vođa Ante Pavelić Rimskim ugovorima iz 1941. godine prepustio fašističkoj Italiji ta područja.



Tajani se kasnije izvinio zbog izjave kazavši da je govorio o "italijanskoj Istri i Dalmaciji, ali da to ne znači prisvajanje teritorija".





