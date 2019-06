Zbog obilne kiše koja je pala u centralnoj i zapadnoj Srbiji, u Kraljevu i Kniću je proglašena vanredna situacija, a problema zbog poplava i odrona ima i u Čačku, Dragačevcu i ivanjičkoj opštini.

Foto: Tanjug

Kiša neprekidno pada, pa su nadošle sve rijeke i potoci u kraljevačkom kraju, a najviše problema napravili su bujični vodotokovi i zapušene atmosferske kanalizacije u prigradskim naseljima.



Pet osoba je evakuisano zbog poplava tokom noći u okolini Kraljeva i Čačka, a autobus sa 15 osoba, koji se zbog obilnih padavina zaglavio na putu Kraljevo-Kragujevac, je izvučen, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP Predrag Marić.



On je istakao da je u toku noći u centralnom i zapadnom dijelu Srbije pala velika količina kiše i da je problema bilo na više mjesta u Srbiji.



U Tutinu se voda izlila u dvadesetak objekata, uglavnom u dvrorišta i podrume, a veliki problemi su i u mjestima u okolini Kraljeva gdje je u pedesetak kuća voda ušla u podrume i dvorišta.



"Očekuje se velika količina padavina i danas, tako da smo sve snage uputili na teren", rekao je Marić i precizirao da se to odnosi na centralni i zapadni dio Srbije.



Na teritoriji cijelog grada Kraljeva vanredna situacija, a u centar grada došli su vatrogasci i crpe vodu koja je prodrla u dvadesetak kuća.







Više od 1.200 hektara obradivog zemljišta je pod vodom, a zbog obilnih padavina evakuisano je oko 50 domaćinstava na području opštine Knić u kojoj je danas proglašena vanredna siituacija, rekao je za Tanjug predsjednik te opštine Miroslav Nikolić.



Naveo je da je vanredna situacija proglašena u 36 sela u toj opštini, a ekipe Štaba za vanredne situacije su na terenu.



''U toku je evakuacija stanovnika iz sela Pajsević, a jos skupljamo informacije sa terena iz 33 mesne zajednice'', rekao je Nikolić.



Kako kaže, zbog bujičnih voda koje su se slile sa planina Gledić, Rudnik i Kotlenik odnoseći sve pred sobom, pričinjena je velika materijalna šteta ne samo u domaćinstvima, nego i na putnoj infrastrukturi, atarskim putevima, mostovima i vodovodima.



Nikolić je naveo da je saobraćaj na putu Kraljevo-Kragujevac bio obustavljen oko tri sata i dodao je velika oštećenja pretrpela i željeznička pruga Kraljevo-Kragujevac, zbog čega je saobraćaj na tom dijelu pruge obustavljen.



''Vodostaj je značajno opao od prvih jutrošnjih bujica, ali nas brine prognoza za naredna dva dana, jer je zemlja prezasićena vodom'', rekao je Nikolić.



U Trsteniku je zvanično proglašeno vanredno stanje na zasjedanju Štaba za vanredne situacije, potvrđeno je “Novostima” u opštini. Ljubiša Marković, zamjenik predsjednika opštine navodi da je stanje veoma teško i da je najviše pogođeno naseljeno mjesto Selište, gdje je poplavljeno preko 80 kuća!



"Mi smo od jutra u zasedanju,Štab je doneo odluku o proglašenju vanrednog stanja bez ograničenja, jer očekujemo još većih padavina, dobili smo upozorenja od JP Srbija vode i RHMZ", navodi Ljubiša Marković, zamjenik predsjednika opštine.



"Očekujemo i povećanje vodostaja na Zapadnoj Moravi i moramo biti oprezni kada je vodotok prvog reda u pitanju. Podigli smo svu mehanizaciju, JKP 'Komstan' i privatnih firmi,kao i mašine za ispumpavanje vode koje su u vlasništvu meštana", rekao je Marković.



Dragačevo: Bjelica nosi sve pred sobom, škola pod vodom



Zbog kiše koja neprestano pada od jutros, u mjestu Dragačevo u opštini Lučani došlo je do izlivanja reke Bjelice koja je potopila oko sto kuća, srednju školu i fudbalski stadion, a učenici su na vrijeme evakuisani, preneo je RTS.



Reka Bjelica je dostigla je 330 centimetara u Dragačevu i nosi sve pred sobom.



Padavine su izazvale i izlivanje bujičnih vodotokova u gornjem Dragačevu.



Predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović rekao je za agenciju Rina da je najkritičnija situacija u mjesnim zajednicama Donji i Gornji Dubac, Glog, Viča, Milatovići, Kaona, Kotraža, Vučkovica, Rti i u delu Guče.



On je naveo da se izlila Gorušica u naseljenom mjestu Viča u kojem je u toku evuakucaija oko 15 domaćinstava.



''Vučkovačka reka takođe preti da se izlije. Postoji opasnost da će, ako kiša nastavi da pada ovim intenzitetom, voda odnijeti i mostove u selima Donji Dubac i Glog", kazao je Dolović.







(Tanjug)