Izostanak reakcije Europske unije na posljednje poruke iz Prištine kojima se izravno odbija poštivanje Briselskog sporazuma znači kraj međunarodnog prava, ocijenio je u petak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u povodu poruke kosovskog predsjednika Hashima Thacija da neće pristati na formiranje Zajednice srpskih općina (ZSO).

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Vučić: Izostanak reakcije EU-a - kraj međunarodnog prava", naslov je koji otvara internetsku stranicu Radio-televizije Srbije, a ta je vijest među udarnima i na portalu agencije Tanjug.



"Ne očekujem više ništa. Ako oni (EU) nisu reagirali na to što je čovjek (Hashim Thaci) rekao da se predomislio i da neće ispuniti Briselski sporazum (i obvezu Prištine da formira Zajednicu srpskih općina) koji je sam potpisao, jer su se promijenile okolnosti – to je kraj međunarodnog prava. Više međunarodnopravni ugovori ne znače ništa", citiraju RTS i Tanjug Vučićevu ocjenu u Loznici, gde je nazočio početku otvaranje tvornice auto-sjedala jedne američke tvrtke.



"Europska unija ponavlja poziv za primjenu svih do sada postignutih dogovora i zaključivanje pravnoobvezujućeg sporazuma o svebuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine", prenio je Tanjug izjavu glasnogovornice iz Bruxellesa Maje Kocijančič.



Ona je, kako navodi agencija, tako odgovorila na pitanje kakva su stajališta i jamstva EU-a, kao posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, u povodu odbijanja predsjednika Kosova da primjeni dogovor o formiranju ZSO.



Vučić je u petak poručio i da će Srbija „reagirati na ozbiljan, odgovoran, ali oštar i odlučan način“ nakon što je prethodno predsjednik Kosova u intervjuu kosovskim medijima rekao da će, ako EU nastavi s izoliranjem Kosova, razmotriti mogućnost institucionalnih akcija ili „referenduma za ujedinjenje Kosova i Albanije“.



Thaci je u četvrtak izjavio da neće dozvoliti formiranje Zajednice srpskih općina, jer bi to, kako je rekao, značilo formiranje Republike Srpske na Kosovu.



"Točno je da sam se ranije suglasio sa formiranjem ZSO, ali okolnosti su se promijenile i ne možemo to dozvoliti u zamjenu za viznu liberalizaciju", rekao je Thaci. On je naglasio i da na snazi moraju ostati carinske pristojbe na robu iz Srbije i BiH, čemu se Beograd kategorički protivi i traži njihovo ukidanje kao ključni preduvjet za nastavak dijaloga.





(Hina)