Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je apsolutno šokiran činjenicom da EU nije reagovala na izjavu Hashima Thacija da Priština neće sprovoditi u djelo što je potpisala u Briselu, to jest formiranje Zajednice srpskih opština.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Nada se, kaže, da će danas ili sutra dočekati rekaciju EU i poručio da "znamo šta je činiti" ako ta reakcija izostane.



"Čekali smo 24 sata da EU reaguje. Apsolutno sam šokiran da niko nije riječ rekao za dokument koji je potpisan U Briselu, a čije provođenje je garantovala EU. Ako ne važe za Albance ti dokumenti, ne znam šta misle s kim u budućnosti da razgovaraju", rekao je on.



Vučić je istakao da to dovoljno govori o težini situacije u kojoj se nalazimo.



Albanci, primijetio je, imaju samo jednu crkvu u kojoj se mole, a to su SAD, i sve što kažu ili urade protiv Rusije i Srba baš ih briga.



Važno im je da ih američka misija pri OEBS pohvali za antikorupcijsku akciju, dodao je on ukazujući da je to bila antikoorupcijska akcija koliko su protiv korupcije orijentisani Haradinaj i Tači, prenosi Tanjug.



"Za mene je mnogo važnije i indikativnije i to što ćute Nijemci, Englezi i Francuzi i Brisel. U Briselu su taj dokument potpisali Tači i Dačić, ali u prisustvu Catherine Aston. Nije tamo bio sveti Petar, već Catherine Aston kao visoki predstavnik EU. Ako EU nije u stanju da garantuje sporazum u čijem je sastavljanju sama učestovala neka nam to kažu, da znamo da ti sporazumi nemaju više nikakvu pravnu snagu", poručio je Vučić.



Predsjednik Srbije ističe da će se onda i druge stvari odvijati na drugačiji način.



"Unijeće to dodatnu nesigurnost i unijeće mnogo problema svim stranama, ali je važno da nas EU po tom pitanju informiše umjesto što nas informišu o raznim glupostima koje im neki politički tajkuni pišu. Bilo bi dobro da nas informišu o onome na šta smo mnogo vremena i energije utrošili, da bismo stvari umirivali".



Vučić je zaključio: "Tako da, nadam se da ćemo danas ili sutra dočekati rekaciju EU po tom pitanju, a ako je ne bude, opet dobro, onda znamo šta je i nama činiti".



(24sata.info)