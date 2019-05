Članica Evropskog parlamenta iz Hrvatske Ruža Tomašić otkrila je za zagrebačke medije da simpatiše ustaše i ustaški pokret, kao i da je 80-ih godina prošlog vijeka objavljivala i recitovala pjesme u slavu ustaškog vođe Ante Pavelića, prenosi Index.

"Nikad ne bih dala protiv ustaškog pokreta do 1941. i ne odričem se običnih ustaša koji su se borili za Hrvatsku, ali koji nisu činili zločine. Zašto bih ih se odrekla?" izjavila je Tomašić u telefonskom razgovoru za "Novosti" iz Zagreba.



Ona je dodala da ustaše treba odvojiti od onoga sto se dešavalo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata navodeći da je nakon dosta razgovora i čitanja knjiga shvatila da je "ustaški pokret bio odgovor na Šestojanuarsku diktaturu" kralja Aleksandra Karađorđevića.



"Za vrijeme Drugog svjetskog rata dešavalo se puno zločina. Tokom te četiri godine NDH se odvajala od onoga što je predstavljao ustaški pokret. Apsolutno treba osuditi one koji su činili zločine na svim stranama, ali ne odričem se običnih ustaša koji su se borili za svoj dom", rekla je Tomašićeva.



Govoreći o Ante Paveliću, ona je rekla da je on bio narcisoidan i da je puno stvari mogao drugačije da uradi.



"Nije morao imati logore, ali tada je bio rat. Trebalo je živjeti u tom vremenu", dodala je hrvatska europoslanica.



List otkriva da je Tomašić od sredine 1970-ih i preseljenja iz Hrvatske, pa sve do sredine 1980-ih, u ustaškoj uniformi po hrvatskim zavičajnim domovima javno recitovala svoje i tuđe pjesme posvećene Anti Paveliću, ustašama i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, kao i da je pjesme objavljivala u časopisu Nezavisna Država Hrvatska, koji je vodio Srećko Pšeničnik, Pavelićev zet i prvi čovjek ustaške organizacije Hrvatski oslobodilački pokret.



